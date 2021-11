30/11/2021 6:30 AM (GMT+7)

Giảm giá 50-70% vẫn vắng khách

Các cửa hàng, thương hiệu thời trang tại TP.HCM năm nay đã không thể vui với ngày hội mua sắm Black Friday (ngày thứ Sáu đen tối). Không chỉ gói gọn trong một ngày thứ Sáu 26/11, năm nay, hầu hết thương hiệu đều giảm giá hết ba ngày cuối tuần, thậm chí kéo dài một tuần lễ nhưng sức mua rất ảm đạm.

Cửa hàng giảm giá mạnh, khách vẫn thờ ơ. Ảnh: Hồng Phúc.

Ghi nhận của phóng viên suốt ba ngày cuối tuần, 26-27-28/11, hàng loạt trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM như Vincom, Saigon Centre, Takashimaya, Vạn Mạnh Mall, Aeon… không đông so với Black Friday 2020. Thực tế, Black Friday 2020 đã hạ nhiệt so với vài năm trước do dịch Covid-19.

Biểu hiện rõ nhất là các thang cuốn chỉ lác đác người, nhân viên nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm ngóng người mua, khu vực trung tâm thương mại vắng khách, vãn sớm dù mới 21h, khu vực xung quanh các trung tâm mua sắm cũng không tắc đường, kẹt xe như các năm.

Tại Vincom Đồng Khởi, khách hầu như chỉ tập trung vào một số thương hiệu có nhiều sản phẩm khuyến mãi như H&M, Zara, hay giảm giá 50% toàn bộ cửa hàng như Aldo, LYN. Tuy nhiên, so với Black Friday các năm, sức mua vẫn giảm rất nhiều, không còn cảnh xếp hàng dài chờ thanh toán, người bán phải tạm ngưng nhận khách vì quá tải.

Nếu như các trung tâm thương mại đã đìu hiu thì cảnh ảm đạm Black Friday càng bao trùm lên các tuyến đường thời trang nổi tiếng ở TP.HCM như đường Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ, Võ Văn Ngân…

"Chưa bao giờ Black Friday lại như năm nay. Hàng năm, chúng tôi chỉ giảm giá 50% duy nhất ngày thứ Sáu, còn thứ Bảy, Chủ nhật chỉ giảm 20%. Năm nay, dự báo sức mua không cao nên giảm 50% cả ba ngày cuối tuần nhưng không nghĩ lại vắng đến như vậy. Các khách quen cũng chỉ có lèo tèo vài người ghé", chị Thu Thảo - quản lý cửa hàng thời trang trên đường Hai Bà Trưng (quận 3) nói.

Hàng giảm giá 50%, thậm chí 70% nhưng vẫn vắng khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện các thương hiệu lớn có cửa hàng đặt tại trung tâm thương mại cũng xác nhận Black Friday năm nay, dù là sự kiện giảm giá lớn và giảm giá sâu nhưng sức mua lại giảm rất nhiều. Thậm chí nếu tính hết cả chiến dịch Black Friday kéo dài nhiều ngày mới bằng một nửa sức mua của ngày thứ Sáu đen tối năm ngoái.

Nhiều người cho biết, sở dĩ không đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm hoặc "thắt chặt" chi tiêu dịp Black Friday vì Covid-19 khiến thu nhập bị ảnh hưởng. Ngoài ra, người dân cũng không có nhu cầu ăn diện thời điểm này do chưa được đi du lịch, vẫn phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Vẫn tăng khuyến mãi, kích cầu cuối năm

Sức mua giảm đã được nhiều doanh nghiệp dự đoán từ trước do tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, họ vẫn kỳ vọng vào mùa mua sắm cuối năm bằng cách tiếp tục kéo dài các chương trình khuyến mãi khi khách mua hàng trực tiếp lẫn trực tuyến.

Việc kéo dài và đa kênh khuyến mãi này sẽ giúp người dân có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi, tránh tình trạng tập trung đông người theo tâm lý vẫn còn e ngại dịch bệnh hiện nay.

Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết, chương trình Khuyến mãi tập trung với giá trị khuyến mãi lên đến 100% vẫn đang diễn ra đến cuối năm nay. Sau hơn nửa tháng thực hiện chương trình, Sở đã ghi nhận sức mua trên địa bàn tăng hơn 10% so với ngày thường.

Sức mua được dự báo sẽ tăng mạnh thời gian tới nhờ nhiều chương trình khuyến mãi, hội chợ được tổ chức với quy mô lớn và nhu cầu tiêu dùng dịp giáp Tết thường cao hơn.

Các siêu thị cho biết từ nay đến cuối năm cũng như Tết Nguyên đán sẽ tăng cường khuyến mãi. Ảnh: Hồng Phúc.

Từ ngày 2-5/12 tới, TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (quận 11), để kết nối nhà sản xuất và tiêu dùng với các chương trình và mức khuyến mãi hấp dẫn, phục vụ nhu cầu của người dân giai đoạn cuối năm.

"Hội chợ khuyến mãi 2021" của TP.HCM dự kiến cũng sẽ diễn ra từ ngày 21-26/12 với quy mô dự kiến 400-450 gian hàng trở lên, các sản phẩm tham gia chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng, nông sản đặc sản, thủ công mỹ nghệ... với các chương trình khuyến mãi tối đa lên tới 100%.

Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ cũng cho biết sẽ tăng cường đẩy mạnh khuyến mãi dịp cuối năm, bởi đối với người Việt, Tết Nguyên đán có vai trò rất quan trọng.

Đại diện SATRA cho biết hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp (bao gồm Satramart Siêu thị Sài Gòn, Satramart Siêu thị Phạm Hùng, Satramart Siêu thị Củ Chi cùng các cửa hàng thuộc chuỗi Cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại TP.HCM), triển khai chương trình khuyến mãi giá sốc giảm tận gốc với hàng nghìn sản phẩm được giảm giá trực tiếp lên đến 49%, sản phẩm giá đặc biệt với hóa đơn từ 99.000 đồng.

Siêu thị Emart sẽ mức giảm giá đến 70% từ nay đến hết năm 2021. Siêu thị Lotte Mart cũng áp dụng chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 và giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 mã sản phẩm, trong đó chủ yếu là sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm.

Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết, với chương trình Khuyến mãi tập trung, số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình đang tăng nhanh từng ngày. Nếu như ở thời điểm 15/11 mới có gần 600 doanh nghiệp tham gia với gần 1.700 chương trình khuyến mãi thì hiện đã tăng lên hơn 1.400 doanh nghiệp với gần 4.600 chương trình đăng ký với mức giảm giá từ 30-70%.