Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam tăng mạnh, bất chấp đại dịch COVID-19

Doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam có sức chống chịu dịch COVID-19 rất tốt. Ảnh: GNT

Tại hội thảo trực tuyến Chiến lược phục hồi chuỗi cung ứng công nghiệp nội thất Việt Nam diễn ra mới đây, Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã thông báo những con số khá ấn tượng. Theo đó, trong 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 7,98 tỷ USD, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, tuy số liệu xuất khẩu trong tháng 9 chưa khởi sắc nhưng so với những khó khăn do đại dịch gây nên, thành tích và nỗ lực của ngành chế biến gỗ Việt Nam là rất đáng ghi nhận. Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, chủ động và quyết tâm của các doanh nghiệp trong ngành, quyết tâm không bị bó buộc bởi hoàn cảnh.

Hiện nay, nhu cầu đặt hàng của các đối tác ở các quốc gia tăng cao do đang bước vào mùa mua sắm cuối năm. Vì vậy, trong bối cảnh dịch bệnh đang được kiểm soát cũng là lúc các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đang lên kế hoạch phục hồi và cập nhật tình hình, chia sẻ thông tin về năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước đến các thị trường quốc tế.

Quy mô thị trường một số sản phẩm gỗ. Nguồn: Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương

Bà Bùi Thanh An, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương cho biết, mặc dù có những khó khăn do làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 nhưng với ngành công nghiệp nội thất, cơ hội cho doanh nghiệp Việt đang rộng mở do các thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan đều tăng ở mức khoảng 50% so với cùng kỳ.

Số liệu ghi nhận từ Bộ Công Thương cho thấy, nếu tính cả nhóm hàng nội, ngoại thất và trang trí mỹ nghệ, Việt Nam đã xuất khẩu được 10 tỷ USD trong nửa đầu 2021 và tăng 70% so với cùng kỳ 2020. “Thực tế ghi nhận hoạt động của ngành trong 2 năm trở lại đây, khi dịch bệnh bắt đầu đến nay cho thấy, doanh nghiệp nội thất Việt Nam có khả năng chống chịu rất tốt. Hoạt động hỗ trợ, định hướng của các tổ chức ngành nghề cũng rất tích cực”, bà Bùi Thanh An chia sẻ thêm.

Khả năng chống chịu và phục hồi của Việt Nam sau đại dịch cũng được các đối tác, khách hàng và cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Ông Benjamin Petlock, Tùy viên Cao cấp Nông nghiệp – Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, thị trường Mỹ đón nhận rất tích cực sản phẩm nội thất Việt Nam. Mối quan hệ thông thương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, trong đó cung ứng nguyên liệu gỗ hợp pháp và cung ứng sản phẩm nội thất chất lượng cao ngày càng phát triển trong những năm gần đây. “Ở cả hai phía, thị trường nhập khẩu lẫn xuất khẩu đều lớn và có khả năng mở rộng trong thời gian tới”, ông Benjamin Petlock nhận xét.