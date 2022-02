Xuất khẩu đầu năm liên tục báo tin vui

Vừa qua Tết Nguyên đán, công ty Pacific Foods - một doanh nghiệp tiền thân từ sản xuất và xuất khẩu nước mắm truyền thống, sau đó mở rộng sang một số thực phẩm chế biến khác như gia vị, gạo cùng với nông sản sạch đã có tin vui về đơn hàng xuất khẩu.

Ông Lê Bá Linh - Chủ tịch Pacific Foods, cho biết những ngày đầu năm, các lô hàng gạo, nước mắm của công ty đều đã lên đường sang Mỹ và Trung Quốc theo đường chính ngạch để phục vụ nhu cầu của Việt kiều lẫn khách hàng quốc tế.

"Rất vui mừng và may mắn là chúng tôi được chủ động về sản lượng xuất đi chứ không cần phải chờ. Khách hàng hỏi chúng tôi muốn xuất bao nhiêu, họ đều sẵn sàng nhận, nhất là các sản phẩm truyền thống như nước mắm, gia vị, cà phê, gạo, nông sản. Đây là tín hiệu rất mừng sau nhiều năm chúng tôi chịu khó thâm nhập thị trường nước ngoài", ông Linh nói.

Ngành dệt may đã nhiều đơn hàng xuất khẩu ngay từ đầu năm. Ảnh: Vinatex.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cho biết thêm ghi nhận từ các doanh nghiệp thành viên của hội thì hiện đã có những tín hiệu tích cực và đầy khả quan.

"Ngay từ những ngày đầu năm mới 2022, bên cạnh nhịp mua sắm của người dân thành phố đã trở nên tấp nập thì nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tại TP.HCM đã tất bật xuất khẩu hàng chục tấn hàng hóa sang các thị trường", bà Chi thông tin.

Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cũng nói thêm đây là một điểm sáng rất tích cực, tạo niềm tin rất lớn vào khả năng phục hồi và sẽ là cơ hội để ngành lương thực thực phẩm tự tin sớm lấy lại đà tăng trưởng. Theo bà, thời điểm dịch bệnh Covid-19 được từng bước kiểm soát trùng với mùa mua sắm lễ Tết cuối năm, sức mua dịp Tết có thể tạo đà, thúc nhu cầu và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tổng công ty May 10 cho biết khác với mọi năm, ngành dệt may thường ít việc sau Tết năm nhưng năm nay, lượng đơn hàng doanh nghiệp nhận được tăng 15% so với cùng kỳ của quý I và sau Tết năm ngoái. Đến nay, May 10 đã có đơn hàng ký kết đến hết quý II/2022. Thậm chí, các mặt hàng chủ lực đã có đơn đặt hàng đến hết quý III/2022.

Doanh nghiệp cho rằng đây là các kết quả rất hứng khởi, ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm 2022, người lao động đã bắt tay vào công việc hăng say, sau một năm "khủng hoảng" vì Covid-19.

Thêm "bà đỡ" đưa hàng xuất ngoại

Tình hình xuất khẩu năm 2022 được đánh giá sẽ thêm phần phấn khởi khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới được tiếp tục khai thác, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) có giá trị ngay ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp, việc tận dụng các hiệp định này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thông tin thị trường, quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ của Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh thành, cộng đồng doanh nghiệp có thể tìm đến Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc tế (Vietnam and International Entrepreneur Networking Club - VIENC).

Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc tế sẽ là một "bà đỡ" hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, đưa hàng ra thế giới. Ảnh: Hồng Phúc.

Câu lạc bộ này vừa được thành lập ngay sau Tết Nguyên đán, tập hợp các doanh nhân Việt Nam và quốc tế, bao gồm cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài, cộng đồng doanh nhân người nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước.

Nhiệm vụ của câu lạc bộ là chia sẻ cơ hội kinh doanh, hợp tác cùng phát triển trước bối cảnh hoạt động kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước gặp nhiều khó khăn, thách thức kéo dài từ năm 2020 đến nay do Covid-19.

Câu lạc bộ sẽ lắng nghe các khó khăn, thử thách về thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi kinh tế và tổng hợp, gửi kiến nghị đến đúng cơ quan chức năng. VIENC sẽ liên kết "mua chung" vật tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ đầu vào. Đầu ra sẽ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kết nối cơ hội kinh doanh. Song song đó là chia sẻ kiến thức, thông tin thị trường, quản trị…

VIENC được sự ủng hộ và hỗ trợ của rất nhiều các chuyên gia uy tín. Ban cố vấn của câu lạc bộ là PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và ông Steve Bùi, Chủ tịch Delta E&C Nhật Bản, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam và M&A.

Nhiều doanh nhân uy tín tại thị trường trong và ngoài nước cùng tham gia vào ban điều hành để hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia.