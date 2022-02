Nhiều người đi du lịch đầu năm, du lịch kỳ vọng khởi sắc

02/02/2022 6:49 AM (GMT+7)

Ngay sáng mùng 1 Tết, nhiều công ty du lịch đã làm lễ xuất hành cho những đoàn khách đầu tiên du xuân dịp Tết.

Xuất hành đi du lịch đầu năm

Mùng 1 Tết, Công ty du lịch TST Tourist tại TP.HCM đã làm lễ xuất hành đầu năm cho khoảng 100 du khách khởi hành tour. Du khách được trải nghiệm không gian Tết truyền thống, xem múa lân, thưởng thức bánh mứt và nhận những bao lì xì may mắn từ công ty tổ chức tour.

Ông Nguyễn Minh Mẫn - Giám đốc Truyền thông, Marketing TST Tourist, cho biết tổng số khách xuất hành trong ngày mùng 1 Tết gần 100 người. Cao điểm là những ngày tiếp theo từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán, lượng khách sẽ tăng dần.

Những du khách đầu tiên xuất hành tại TST Tourist vào mùng 1 Tết. Ảnh: TST.

Đại diện Vietravel cũng thông tin, ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, doanh nghiệp đã tổ chức lễ xuất hành đầu năm tại khắp các chi nhánh trên toàn quốc.

"Du khách xuất hành vào mùng 1 sẽ nhận được lộc xuân là những phong bao lì xì may mắn và chiếc lá bồ đề được thỉnh về từ Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ). Đây là món quà đặc biệt 'hộ mệnh' cho gia đạo bình an, thay cho lời chúc sức khỏe, may mắn và thành công đến với du khách", vị này nói.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách mua tour trong những ngày Tết, đơn vị này cũng đã chuẩn bị mọi thứ để phục vụ, nhận đặt tour xuyên Tết.

Nhiều địa phương trọng điểm về du lịch cũng đón những đoàn khách "xông đất" đầu năm. Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón 230 hành khách đầu tiên từ TP.HCM trong sáng mùng 1, trong đó có 26 khách quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng mở ra một năm mới khởi sắc hơn cho ngành du lịch Đà Nẵng sau hai năm đầy thử thách vừa qua. Dịp Tết Nguyên đán, Đà Nẵng dự kiến đón 44.055 khách du lịch qua đường hàng không.

Nha Trang cũng vừa đón 138 hành khách từ sân bay Nội Bài đến du xuân trong ngày đầu tiên của năm Nhâm Dần. Phú Quốc đang nhận được sự quan tâm đông đảo của du khách trong nước. Một số công ty du lịch tiết lộ các tour Tết đến Phú Quốc được "chốt sổ" rất nhanh, doanh nghiệp đều mở thêm tour mới đến Đảo ngọc.

Kỳ vọng du lịch năm 2022

Đại diện Vietravel cho biết dự kiến phục vụ khoảng 15.000 lượt khách trong mùa xuân năm nay, tour Tết được bán từ đầu tháng 12/2021 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách.

Chỉ tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Vietravel sẽ đón khoảng 5.000 lượt khách du xuân khắp mọi miền. Các điểm đến hút khách nhất là Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt…

Những du khách đầu tiên xuất hành mùng 1 Tết tại Vietravel. Ảnh: V.Thảo.

"Từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, công ty sẽ tổ chức 4 chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) đưa gần 1.000 khách từ TP.HCM đến Phú Quốc. Đây là dòng khách có chi tiêu cao, nghỉ tại các khách sạn từ 4 sao trở lên. Ngoài ra, Vietravel đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó cụ thể với dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương hỗ trợ tốt nhất để khách du xuân, đón Tết an toàn…", ông Trần Đoàn Thế Duy - Tổng Giám đốc Vietravel, thông tin.

Ông Nguyễn Minh Mẫn cho biết số lượng khách khởi hành trong và sau Tết Nguyên đán tại TST Tourist đạt trên 1.000 khách bao gồm cả khách cá nhân, nhóm khách và đoàn khách doanh nghiệp. Những điểm đến được du khách chọn nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Phú Quốc, Đà Lạt.

Đối tượng khách chủ yếu là nhóm khách gia đình. Đặc biệt lượng tour khách đoàn đặt tour ngay sau Tết trong tháng 2, 3/2022 đã có có dấu hiệu tăng mạnh.

"Các đoàn khách từ trên 100 khách đến 300 khách đã xuất hiện trong kế hoạch khởi hành của quý I/2022, điều đó cho thấy mức độ an tâm và tin tưởng của du khách tăng cao, tạo đà tốt cho cao điểm hè 2020 đang đến", ông Mẫn nói.

Theo các công ty du lịch lữ hành, mùa du lịch Tết năm nay tuy không quá sôi động như thời điểm trước dịch nhưng đã mang đến nhiều lạc quan cho việc phục hồi ngành du lịch.