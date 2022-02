Xử nghiêm tài xế tăng giá, bắt chẹt khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

21/02/2022 9:14 AM (GMT+7)

21/02/2022 9:14 AM (GMT+7)

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bố trí hợp lý các khu vực cho phương tiện vào đón, trả khách; tổ chức các làn đón, trả khách trong nhà xe phù hợp thực tế khi lượng hành khách tăng; phân luồng hành khách chờ đón xe đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cần tăng thêm diện tích bãi đỗ dành cho xe chờ, có phương án kết nối di chuyển giữa ga quốc nội và ga quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp với Sở GTVT TPHCM và lực lượng chức năng điều phối giao thông tại khu vực cảng hàng không; chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi chèo kéo, tăng giá, chèn ép hành khách đi xe. Cũng theo yêu cầu của Bộ GTVT, Sở GTVT TPHCM cần tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tổ chức các tuyến xe buýt kết nối phù hợp khu vực cảng hàng không; làm việc với hiệp hội taxi thành phố, các hãng taxi, hãng xe công nghệ có xe phục vụ tại cảng hàng không để tăng số lượng xe phục vụ đồng bộ với tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

* Tổ liên ngành TPHCM (gồm Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, An ninh sân bay, Thanh niên xung phong...) tiếp tục ra quân kiểm ra, xử lý tình trạng xe công nghệ, xe hợp đồng, taxi đón trả khách “bát nháo” ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cả bên trong và bên ngoài sân bay (ảnh).

Theo Đội Thanh tra số 8 (Sở GTVT TPHCM) - đơn vị trực tiếp kiểm tra xử phạt, trong 2 ngày 19 và 20-2, đơn vị đã kiểm tra xử phạt hàng chục trường hợp lái xe dừng, đậu, đón khách sai quy định, xe thiếu phù hiệu hợp đồng, niêm yết giá, lắp bảng hiệu, hộp đèn, đồng hồ cước… không đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô.

Tình trạng chèo kéo, nâng giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với ngày thường chủ yếu xảy ra đối với loại hình dịch vụ vận tải hành khách nhưng không đăng ký với cảng (như xe công nghệ, xe hợp đồng, taxi “mù”).

Các đối tượng trên gửi xe tại bãi xe rồi tài xế đi vào sảnh công cộng ga đến, giả danh người nhà hành khách để mời chào, chèo kéo hành khách gây mất an ninh trật tự, gây khó khăn cho lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ hành khách.