23/02/2022 6:30 AM (GMT+7)

Nhiều cơ sở sẵn sàng đón khách quốc tế

TP.HCM là một trong 7 tỉnh, thành được Thủ tướng cho phép đón khách quốc tế. Đây được xem là một trong những cơ hội để mảng du lịch inbound (đón khách quốc tế đến Việt Nam) bừng dậy sau hơn 2 năm "ngủ vùi" vì Covid-19.

Việc Việt Nam mở lại hoàn toàn các chuyến bay quốc tế từ ngày 15/2 và từng bước mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3, càng khiến các công ty du lịch lữ hành, khách sạn, điểm tham quan thêm phấn khởi.

TP.HCM sẵn sàng đón khách quốc tế trong năm 2022. Ảnh: SDL

Ngay thời điểm này, nhiều khách sạn, điểm tham quan tại TP.HCM đã sẵn sàng các điều kiện để đón du khách quốc tế. Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã công bố danh sách các khách sạn đủ điều kiện đón, phục vụ khách quốc tế đến thành phố.

Các khách sạn trong danh sách đủ điều kiện đón khách quốc tế gồm InterContinental Saigon (quận 1), Rex (quận 1), Liberty Central Saigon Center (quận 1), Silverland Sakyo (quận 1), Ramana Saigon (quận 3), Windsor Plaza Hotel (quận 5)… với tổng công suất phòng gần 4.000 phòng, thuộc các phân khúc phòng khác nhau cho khách lựa chọn.

Danh sách các khách sạn đủ điều kiện đón, phục vụ khách quốc tế được xét duyệt dựa trên việc đăng ký tự nguyện phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP.HCM của doanh nghiệp.

Ngoài ra, một loạt điểm đến tại TP.HCM như Bảo tàng TP.HCM - bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Chiến khu Rừng Sác, Bưu Điện Thành phố, Bảo tàng Áo dài, Đài quan sát Bitexco, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM… cũng đã được Sở Du lịch TP.HCM công nhận đủ điều kiện thí điểm đón khách quốc tế.

Khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ - một trong những khách sạn đủ điều kiện đón khách quốc tế đến TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Việt Anh - Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch hướng dẫn thí điểm đón khách quốc tế với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đến 31/3, thành phố sẽ đón khách quốc tế đến các địa phương được Thủ tướng cho phép. Giai đoạn 2 từ tháng 4 trở đi, TP.HCM sẽ mở rộng việc đón khách quốc tế dựa trên tình hình của cả nước và khu vực, đưa khách đến tham quan các điểm phù hợp. Sở Du lịch cũng hoàn thiện cơ sở vật chất để đón khách quốc tế, ban hành tiêu chí để cơ sở lưu trú, công ty du lịch, nhà hàng, điểm tham quan có thể tham gia thí điểm.

Khách du lịch quốc tế tăng cường tìm hiểu du lịch Việt Nam

Thông tin từ Trung tâm thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) cho biết, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Điều này được thể hiện thông qua dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights.

Cụ thể, lượt tìm kiếm về du lịch Việt Nam vào thời điểm ngày đầu năm nay tăng 222% so với tháng trước và tăng 248% so với cùng kỳ 2021. Từ đầu tháng 1/2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam đang duy trì ở mức rất cao, có thời điểm tăng 425% so với kỳ 2021.

Công cụ Google Destination Insights cũng chỉ ra TP.HCM là 1 trong 10 điểm đến của Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất. 9 điểm đến còn là Hà Nội, Nha Trang, Phú Quốc, Phan Thiết, Đà Nẵng, Hội An, Đà Lạt, Quy Nhơn, Vũng Tàu.

P.HCM là 1 trong 10 điểm đến của Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất trên công cụ Google Destination Insights. Ảnh: Hồng Phúc



Khách Mỹ, Úc, Nga, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Anh, Canada… là những thị trường lớn tìm kiếm về du lịch Việt Nam nhiều nhất từ đầu năm nay. Đây đươc xem là điều kiện rất thuận lợi để du lịch Việt Nam đón khách quốc tế.

"Việc Việt Nam công bố mở cửa sớm sẽ giúp cho doanh nghiệp mạnh dạn mở bán tour đến khách quốc tế và thu hút du khách trở lại dần vào giai đoạn từ cuối tháng 4/2022", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, bình luận.

Bà cho biết công ty đã sẵn sàng các phương án để đón khách quốc tế trong năm 2022. Cụ thể, các bộ sản phẩm phù hợp với các yêu cầu trong chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế và đáp ứng các yêu cầu đi du lịch của khách hàng tại các thị trường Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ, châu Âu… đã được hoàn thiện.

Công ty cũng tăng cường công tác tiếp thị đến các đối tác và khách hàng ở những thị trường nói trên.

Tuy nhiên, theo bà, Chính phủ và các cơ quan ban ngành nên công bố sớm nhất kế hoạch mở cửa toàn bộ để đón khách du lịch quốc tế, xây dựng các chính sách kích cầu, các chiến dịch tiếp thị truyền thông đến các thị trường trọng điểm và kiểm soát dịch tốt để các doanh nghiệp lữ hành triển khai đón khách quốc tế được thuận lợi và nhanh chóng hơn.