Sân bay Tân Sơn Nhất "dễ thở" hơn khi có thêm làn cho xe công nghệ

Việc đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất trở nên "dễ thở" hơn sau khi hai hãng xe công nghệ Grab và Be có thêm khu vực đón khách tại làn D1 (tầng trệt, khu vực nhà xe TCP). Hai hãng này đã triển khai thí điểm từ ngày 17/2 và ghi nhận ban đầu đạt được các kết quả tích cực.



Sân bay Tân Sơn Nhất có thêm làn cho xe công nghệ

Grab cho biết được chấp thuận của sân bay Tân Sơn Nhất, nhằm hỗ trợ tài xế và hành khách thuận tiện hơn trong việc đón xe tại khu vực sân bay, phía sân bay và hãng đã phối hợp triển khai thêm làn xe D1 ga trong nước (ga quốc nội) từ ngày 17/2.



Khách đón taxi công nghệ tại làn D1, tầng trệt nhà xe TCP trong sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hồng Phúc.

Vị trí đón khách sử dụng dịch vụ GrabCar từ cột F5 đến A5 (tức ô số 6 đến ô số 12) tại làn xe D1. Ngoài ra, hành khách vẫn có thể đón GrabCar tại khu vực tầng 3, 4, 5 nhà xe TCP như hiện tại. Ứng dụng cho biết sẽ tiếp tục tích cực làm việc với sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách hiệu quả hơn.

Đại diện Be Group - đơn vị sở hữu và quản lý ứng dụng gọi xe Be, cũng thông tin đã hoàn tất các thỏa thuận để bổ sung khai thác kinh doanh vận tải hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất với việc mở thêm điểm đón khách ở làn D1 ga quốc nội (tầng trệt, nhà ga TCP).

Khu vực đón khách dành cho Be được bố trí tại làn D1 (từ cột số 1 đến cột 5) ở ga quốc nội và bắt đầu đưa vào thử nghiệm từ ngày 17/2.

Trước đây, Be là hãng xe công nghệ đầu tiên và duy nhất đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh và vận hành theo quy định để có được khu vực đón khách riêng tại làn B ở ga đến quốc tế. Phí vào đón khách là 25.000đ cho làn D1 - ga quốc nội và 10.000đ cho làn B - ga đến quốc tế.

"Hiện tại, với việc bổ sung thêm điểm đón khách ở làn D1 (tầng trệt, nhà ga TCP), chúng tôi sẽ góp phần mang đến các lợi ích di chuyển cho hành khách để không phải chen lấn, vất vả di chuyển vì khoảng cách đón xe quá xa. Đồng thời, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh an toàn sân bay, cũng như hỗ trợ nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch", ông Nguyễn Việt Linh - Giám đốc Truyền thông Be Group nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất dễ thở hơn

Làn D1 dành cho xe công nghệ đón khách tại ga quốc nội nằm tại tầng trệt nhà xe TCP, nằm song song với làn dành cho taxi truyền thống, gần với khu vực để xe máy.

Sau khi xuống máy bay, khách có thể đi bộ thẳng ra khu vực đón taxi truyền thống. Tại đây có bảng hướng dẫn di chuyển đến làn D1 - khu vực đón taxi công nghệ. Đặc điểm nhận biết của làn D1 là có dán bảng hướng dẫn màu xanh dương với nội dung: "Khu vực đón xe công nghệ - Làn D1", cùng nhiều ghế cho khách ngồi chờ.

Khu vực đón taxi truyền thống trong sân bay Tân Sơn Nhất đã thông thoáng hơn. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo quy định phân chia khu vực cho từng hãng xe ở làn D1, hành khách đón BeCar sẽ đứng ở cột số 1 đến số 5, đón GrabCar đứng ở cột số 6 đến cột số 12. Ngoài ra, khu vực này cũng có nhân viên các hãng xe và nhân viên nhà xe hỗ trợ để tài xế và hành khách không mất nhiều thời gian tìm nhau.

Ghi nhận ngày 17-18/2, tình hình khách đón xe sau khi xuống ga quốc nội đã trở nên "dễ thở" hơn so với trước đó. Làn D1 được triển khai đã "chia lửa" với khu vực đón taxi truyền thống, tầng 3 đến tầng 5 nhà xe TCP (đón xe công nghệ) và ga quốc tế (đón xe công nghệ).

Nhiều hành khách cho biết, tuy vẫn còn tình trạng đặt 2-3 lần qua ứng dụng mới có tài xế nhận cuốc nhưng thời gian chờ rất nhanh, thậm chí chưa tới 5 phút và được các nhân viên hỗ trợ nhiệt tình.

Tình hình khách đón xe sau khi xuống ga quốc nội đã trở nên "dễ thở" hơn so với trước, khu vực thang máy lên tầng 3 - tầng 5 nhà xe TCP nhiều thời điểm vắng khách. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài ra, cùng với lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hạ nhiệt sau Tết cũng khiến tình hình giao thông trong khu vực sân bay bớt hỗn loạn hơn.

Ngày 17/2, lượng khách trên các chuyến bay nội địa đến sân bay Tân Sơn Nhất còn khoảng 41.000 khách, giảm hơn 14.000 khách so với hai ngày trước và giảm hơn 27.000 khách so với giai đoạn cao điểm sau Tết Nguyên đán.