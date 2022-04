Thành phố Saijo ở Nhật thêm bún bò Huế vào thực đơn cho học sinh

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu thô và khí đốt do tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine đã thúc đẩy nhu cầu than của thế giới tăng lên mức cao hơn bao giờ hết. Ở Đức và Ý, giới chức trách cho phép tái vận hành một số nhà máy nhiệt điện than đã ngừng hoạt động để bảo đảm sản lượng điện.