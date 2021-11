Quà Tết không hào nhoáng

Mặc dù bị tác động bởi dịch COVID-19 nhưng nhiều doanh nghiệp hiện đã rục rịch đưa hàng tết ra thị trường. Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An cho biết, dưới tác động của dịch COVID- 19 tết 2022 được dự đoán là một cái tết “khác thường” bởi người dân đã trải qua một năm biến động về cả “túi tiền” lẫn thói quen sinh hoạt thường ngày.

Đặc biệt, làn sóng thứ 4 dịch COVID -19 ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống. Giá cả thế giới biến động dẫn tới Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng nghiêm trọng, gây khó khăn trong chi tiêu.

Do đó, quà tết 2022 sẽ không phải xa xỉ mà là những món quà thiết thực và dầu ăn là một trong những sản phẩm thiết yếu được sử dụng hàng ngày.

“Chúng tôi đã mạnh dạn lên kế hoạch sản xuất phục vụ nhu cầu làm quà tặng, vừa làm nguyên liệu chế biến trong dịp tết 2022 với sản lượng dự kiến tăng 30% so với cùng kỳ”, ông Tùng nói.

Quà tết 2022 sẽ là những món quà thiết thực. Ảnh minh họa. T.QUỲNH

Đồng thời, nắm bắt nhu cầu sẵn sàng chi trả cho sản phẩm làm quà biếu tết, năm nay công ty tung ra thị trường bộ sản phẩm "Tết có Tường An - Cát Tường An Khang" thay lời chúc mà DN muốn nhắn gửi đến người tiêu dùng trong giai đoạn bình thường mới.

Theo dữ liệu đo lường bán lẻ Nielsen, quý 4 năm 2020 và tết nguyên đán là mùa vụ cao điểm nhất trong năm của ngành hàng dầu ăn hộ gia đình, giúp các DN có thể tạo ra bứt phá.

Trong khi đó, đại diện Bibica cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhân công lao động, nguồn nguyên liệu đầu vào nhưng công ty đã có những phương án tối ưu để an toàn trong sản xuất, đảm bảo cung cấp đầy đủ sản lượng bánh kẹo tết với giá thành ổn định.

Năm nay công ty đưa ra thị trường tết gần 2.000 tấn bánh kẹo, tương đương so cùng kỳ tết 2021. Đơn cử như bộ sản phẩm Minh Collection “Minh Phú, Minh An, Minh Khang, Minh Tường, Minh Phát” với toàn bộ chữ thư pháp viết tay mang tới lời chúc may mắn cho một năm sung túc.

Trong khi đó, Liên minh Nông đặc sản Việt Nam gồm Phiên chợ Xanh tử tế, Trà Quế Studio, trang thương mại điện tử Foodmap.asia vừa giới thiệu dự án giỏ quà tết 2022 với chủ đề Vững Chãi - Vàng Son.

Nông sản đặc sản địa phương ra mắt trong tết 2021 được thị trường đón nhận nồng nhiệt. ẢNH: T.QUỲNH

Năm nay dự án giỏ quà rết giới thiệu những sản vật được lựa chọn từ hơn 200 nhà cung cấp là các nghệ nhân địa phương trên khắp các vùng miền đất nước.

Đại diện dự án cho biết, nổi bật là khô heo mắc mật của nhóm Đoàn viên Thanh niên người Tày ở Bắc Sơn, Lạng Sơn.

Trước đây, những thanh niên này thường đi hái quả mắc mật đặc sản để bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ dự án nuôi heo không dùng thức ăn công nghiệp và sấy với lá, quả mắc mật thì mọi người tập trung làm sản phẩm này để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, giỏ quà còn có nụ quế thông được sản xuất theo phương thức canh tác vườn rừng gắn với bảo tồn khu rừng quế ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam…

Bà Vũ Kim Anh, chủ nhiệm chương trình Phiên Chợ Xanh tử tế nhận định, yêu cầu của thị trường năm nay có phần khắt khe hơn vì người tiêu dùng chọn tập trung vào giá trị sử dụng thực của sản phẩm. Sản phẩm phải đáng đồng tiền bát gạo chứ không hào nhoáng hay xa xỉ.

Ông Tùng Phạm, nhà sáng lập Foodmap.asia chia sẻ, nhằm mang đến trải nghiệm quà tặng online một cách chuyên nghiệp, Foodmap.asia đưa vào sử dụng hệ thống Dtrack để truy xuất nguồn gốc của từng món hàng trong bộ sản phẩm quà tết để người tiêu dùng yên tâm về hành trình mỗi món hàng khi đến tay người được nhận.

Năm nay, Foodmap.asia tổ chức chiến dịch tìm kiếm các sản vật đã mai một và khôi phục lại được công thức làm bánh phục linh truyền thống của Huế xưa.