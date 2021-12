Nông sản an toàn tỉnh Long An bước lên sàn điện tử

Sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An có tại địa chỉ https://nongsanantoanlongan.vn/ do Sở NNPTNT tỉnh Long An quản lý và vận hành.

Ra mắt sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An

Theo Sở NNPTNT tỉnh Long An, toàn tỉnh có khoảng 300.000ha đất nông nghiệp. Trong đó, trồng lúa cho sản lượng khoảng 2,9 triệu tấn/năm; rau khoảng 200.000 tấn/năm; thanh long 330.000 tấn/năm, khoai mỡ khoảng 47.000 tấn/năm.

Về chăn nuôi, Long An có khoảng 9 triệu con gia cầm, 85.000 con heo, và hơn 40 cơ sở giết mổ. Về thủy sản, sản lượng của tỉnh khoảng 72.000 tấn, trong đó tôm nước lợ 15.000 tấn.

Long An có nhiều đặc sản được ưa chuộng, có khả năng cạnh tranh cao, tạo được chỗ đứng trên thị trường như gạo nàng thơm Chợ Đào, dưa hấu Long Trì, thanh long Châu Thành, đậu phộng Đức Hòa…





Thanh long là một trong những sản phẩm thế mạnh của tỉnh Long An. Ảnh: Trần Khánh

Tuy nhiên, thời gian qua, một số nông sản có thế mạnh của Long An bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Đầu ra nông sản thiếu ổn định, xuất nhập khẩu khó khăn vì hàng rào kỹ thuật, chi phí logistics tăng. Bên cạnh đó, hoạt động chăn nuôi có thể gặp khó khăn trong đợt Tết do người dân hiện không mặn mà tái đàn.

Bà Đinh Thị Phương Khan – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Long An cho biết, hàng năm, sản lượng nông sản của tỉnh được giao dịch khá lớn.

Tuy nhiên, đa số nông sản của tỉnh vẫn chủ yếu được tiêu thụ thông qua các chợ truyền thống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Rất ít sản phẩm của tỉnh được phân phối thông qua hệ thống liên kết giữa sản xuất và tiêu dùng.

Theo bà Khanh, việc tổ chức các kênh phân phối hiện nay chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân, do kênh thông tin từ nhà sản xuất đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng còn thiếu và còn yếu.

"Nhất là đối với bộ phận sản xuất, các hợp tác xã là những đối tượng chưa được trang bị các kiến thức cần thiết để tìm cho mình kênh phân phối tốt nhất", bà Khanh nói.

Vì thế, một sàn giao dịch thương mại điện tử cho nông sản an toàn là cần thiết để hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa các sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Long An đến với người tiêu dùng trong cả nước và hội nhập quốc tế.

Giao diện sàn thương mại điện tử Kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An. Ảnh chụp màn hình.

Phối hợp thực hiện cùng VNPT Long An, ngày 11/12, sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An chính thức ra mắt.

Đây là trang thông tin điện tử sử về sản phẩm nông sản, các loại thực phẩm an toàn được sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An.

Hệ thống này cho phép các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia để quảng bá sản phẩm của mình. Đồng thời thực hiện các hoạt động mua bán và các giao dịch liên quan khác.

Ông Trần Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, nhu cầu đưa nông sản an toàn của tỉnh tham gia thương mại điện tử là chủ trương lớn, đã được thúc đẩy ngay từ cao điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trên sàn giao dịch nông sản an toàn tỉnh Long an sẽ được đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, được các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm kiểm tra và kiểm duyệt chặt chẽ.

Ông Lâm hi vọng: "Sàn giao dịch kết nối cung cầu nông sản an toàn Long An không chỉ giải quyết vấn đề về an toàn thực phẩm hiện nay mà còn đẩy mạnh kết nối giao thương hàng hóa, tăng tính tương tác đa chiều giữa người mua người bán và các đối tượng quan tâm đến nông sản".