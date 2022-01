Nhộn nhịp bán hàng Tết qua điện thoại, giao tận nơi

16/01/2022 7:21 AM (GMT+7)

Vừa kiểm tra gần cả trăm ký mứt các loại vừa nhập, vừa liên tục nghe điện thoại để báo giá, nhận đơn hàng khách đặt, chị Ánh (quầy hàng bánh kẹo Ngọc Ánh) ở chợ Bình Tây cho biết: “Trước đây bạn hàng đến tận nơi mua nhưng giờ dịch, đi lại khó khăn nên chủ yếu bán hàng qua mạng. Tôi có kết nối Zalo, Facebook với khách để chào hàng, sau khi “chốt đơn” thì chúng tôi giao hàng tận nơi. Trong nội thành thành phố thì mình có người giao, còn ở các tỉnh thì mình gửi nhà xe. Nhờ đó, bánh mứt Tết vẫn được tiêu thụ khá dù khách không đến mua sắm trực tiếp”.

Quan sát tại đa số các quầy hàng kinh doanh Tết tại nhiều chợ truyền thống như Bình Tây, Bến Thành, Tân Định, Hòa Hưng, Bà Chiểu… các tiểu thương đều đã quen với kênh bán hàng online từ 2 năm nay, khi dịch bệnh khiến nhiều người không thể gặp nhau.

“Tôi còn liên kết với các sàn thương mại điện tử để mở quầy hàng ảo, bán buôn nhanh và tiện lợi. Tuy nhiên, làm ăn qua kênh online phải đặt uy tín lên hàng đầu, bởi chỉ cần mình giao hàng xấu, giá cao, khách hàng nhắn tin phản hồi “chê dở” hoặc đánh giá 1 sao là coi như sạp cũng… đóng cửa” - chị Bé Thy (tiểu thương chợ An Đông) nói.

Thời gian này, các siêu thị cũng đẩy mạnh kênh online bán hàng Tết. Hệ thống siêu thị GO! tung ra rất nhiều kênh bán hàng online để khách hàng dễ dàng đặt giỏ quà tết và mua sắm hàng tết với mức giá ưu đãi thông qua Tiki, ShopeeFood, GrabMart hay kênh mua sắm của Zalo, Facebook, hotline và cả ứng dụng GO! Big C. Tương tự, hệ thống siêu thị MM Mega Market đã tung ra 10.000 sản phẩm tập trung vào các nhóm ngành hàng thiết yếu như bánh kẹo, mứt, thức uống, thực phẩm tươi sống… phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm.

Nhà bán lẻ này còn nhấn mạnh để phục vụ tết 2022, siêu thị sẽ giao hàng theo nhu cầu của khách, kể cả sau giờ hành chính. Đặc biệt, siêu thị này cam kết giao hàng trong vòng 4 giờ sau khi đơn hàng được xác nhận và miễn phí vận chuyển trong bán kính 7 km.

Các hãng giao hàng công nghệ cũng không bỏ lỡ cơ hội tham gia vào lĩnh vực giao quà Tết. Trước dự báo nhiều người dân sẽ không về quê, hãng Grab không chỉ bán giỏ quà Tết mà còn nhận đơn giao hàng cho khách tặng nhau ở khác thành phố.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ đánh giá, mặc dù sức mua có thể không bằng năm ngoái nhưng khả năng người dân, đặc biệt là công nhân sẽ ở lại thành phố đón Tết nhiều hơn. Việc không đi du lịch cũng là một lý do tạo sự gia tăng tiêu dùng tại TPHCM. Đó là những cơ sở để kỳ vọng sức mua thị trường tết sẽ tốt dần lên trong những ngày cuối năm.