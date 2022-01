Lo khó kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết

Nguy cơ luôn rình rập

Chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) là chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM cũng như cả nước, không chỉ cung cấp thực phẩm cho các chợ truyền thống, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn mà còn tại nhiều tỉnh, thành khác. Từ khi hoạt động trở lại bình thường sau đợt dịch Covid-19 lần thứ tư, dù sức mua thấp nhưng đây vẫn là nơi cung ứng thực phẩm chính cho người dân TP.HCM.

Ghi nhận tại đầu mối Bình Điền những ngày qua cho thấy, việc phòng chống dịch được đảm bảo khi thương nhân, khách hàng đều đeo khẩu trang, đảm bảo 5K trong suốt quá trình giao dịch.

Tại buổi kiểm tra và làm việc mới đây, đoàn kiểm tra của Bộ NNPTNN và Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cũng đánh giá vấn đề vệ sinh an toàn tại chợ được đảm bảo khá tốt.

Công ty quản lý chợ đầu mối Bình Điền cho biết tất cả thịt heo nhập vào chợ phải được đeo vòng nhận diện. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Bình Điền cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết ở tất cả các ngành hàng.

Ở nhóm hàng thủy hải sản, đơn vị sẽ thực hiện kiểm tra ngoại quan, cảm quan thủy sản tươi sống, đông lạnh và thủy hải sản khô để đảm bảo độ tươi, không có tạp chất như hàn the, Formol, phẩm màu. Nhóm rau củ quả và trái cây, chợ đầu mối Bình Điền chủ động lấy mẫu, kiểm tra chỉ tiêu dư lượng thuốc trừ sâu, chất tẩy trắng.

"Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra dịch tả heo châu Phi, kiểm soát tất cả thịt heo nhập vào chợ đầu mối phải được đeo vòng nhận diện có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc theo quy định của UBND TP, đảm bảo 100% số xe đeo vòng niêm phong có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc", đại diện Công ty quản lý chợ đầu mối Bình Điền thông tin.

Dù vậy, theo đơn vị này, một trong những khó khăn lớn đang tồn tại hiện nay là vấn đề chợ tự phát xung quan chợ đầu mối. Thậm chí, hoạt động của chợ tự phát còn diễn ra rầm rộ, sôi động và đắt khách hơn so với bên trong chợ. Việc không kiểm soát chất lượng hàng tại các chợ tự phát, nguy cơ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và dịch bệnh, trong khi Tết đã gần kề.

Cam kết nguồn gốc hàng rõ ràng

Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan) cam kết nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là doanh nghiệp lớn cung cấp thịt heo và các sản phẩm chế biến từ thịt heo cung cấp cho thị trường Tết.

Theo ông An, thịt heo của doanh nghiệp hiện được lấy từ hai nguồn chính. Một là heo hơi do doanh nghiệp tự sản xuất, thứ hai là hợp tác với các đơn vị bên ngoài. Với nguồn heo bên ngoài, doanh nghiệp kiểm soát chất lượng từ các khâu ký kết hợp đồng ban đầu, xuất hàng, vận chuyển, tiếp nhận và giết mổ.

"Trong những ngày Tết, sản xuất hàng nhiều hơn. Chúng tôi chú trọng tăng cường tối đa công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm", ông An nói.

Bánh kẹo, thực phẩm chế biến vào nhóm được tăng cường kiểm tra dịp Tết. Ảnh: Hồng Phúc.

Tổng giám đốc Vissan thông tin thêm đến nay các mặt hàng phục vụ cho thị trường Tết đã đảm bảo được 60-90% so với kế hoạch, tùy ngành hàng. Các mặt hàng tươi sống có hạn sử dụng ngắn sẽ tung ra những ngày cận Tết. Doanh nghiệp sẽ khuyến mãi, giảm giá, hàng hóa luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết Ban đã thành lập 11 đoàn thanh tra kiểm tra, cùng với TP.Thủ Đức và các quận huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành.

"Các cơ sở sản xuất kinh doanh phân phối đã, đang và sẽ được kiểm tra từ nay đến Tết và sau Tết. Chúng tôi tập trung kiểm tra các nơi sản xuất kinh doanh, mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong Tết như thực phẩm chế biến, bánh kẹo, sản phẩm từ thịt có xúc xích, giò chả…", bà Lan nói.

Theo bà, người Việt hay nói là "ăn Tết", mối nguy về an toàn thực phẩm trong ăn uống luôn rất lớn. Do đó, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, cố gắng để bảo đảm an toàn thực phẩm.

"Chúng ta đã đi qua một năm Covid-19, nhiều người đã bị bỏ lại. Để sống an toàn, chúng ta bảo đảm an toàn thực phẩm, giúp tăng cường sức khỏe, xây dựng hệ miễn dịch để phòng chống dịch bệnh", bà Lan nói và cho rằng trong tình hình hiện nay, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không thể tách rời với 5K.