Kỳ vọng mùa du lịch hè

Thống kê của Cục Hàng không cho thấy dự kiến quý I năm nay, vận chuyển hành khách nội địa đạt 13 triệu lượt khách, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc giảm hơn 13% lượng khách nội địa thông qua đường hàng không được lý giải do dịch bùng phát sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã ảnh hưởng trực tiếp nhu cầu đi lại, đặc biệt là đi du lịch nghỉ dưỡng của người dân.

Du lịch nội địa sẽ bùng nổ

Hiện, dịch Covid-19 ở nhiều địa phương đã cơ bản được khống chế, cộng thêm việc nới lỏng chính sách phòng, chống dịch được các doanh nghiệp du lịch đánh giá là điều kiện cần để du lịch nội địa “bùng nổ” dịp hè sắp tới.

“Năm nay Chính phủ cho nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 kéo dài tới 7 ngày. Ngày nghỉ dài chắc chắn sẽ thúc đẩy nhu cầu đi du lịch của người dân”, ông Phan Đình Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH HTS International, nói.

Doanh nghiệp dự đoán mùa du lịch hè sẽ bùng nổ khách nội. Ảnh: B.C

Theo ông Thảo, Chính phủ mở cửa đón khách quốc tế là điều kiện tốt cho ngành này phục hồi. Đặc biệt là nới lỏng các quy định đón khách gần như tương đồng với Thái Lan cho thấy triển vọng khôi phục ngành du lịch khá rõ ràng.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc HTS International, cho rằng trong bối cảnh thị trường Nga đóng băng do chiến sự, còn Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách "Zero Covid" sẽ là thách thức không nhỏ cho mục tiêu đón khách quốc tế của các địa phương năm nay.

“Trong giai đoạn này chiến lược của công ty là đẩy mạnh thị trường nội địa. Trong đó, tập trung quảng bá, xúc tiến những thị trường truyền thống như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh miền Bắc. Kế hoạch ngắn hạn chính là lượng khách dịp Lễ 30/4, 1/5 và hè” ông Thảo nói và cho biết vẫn song song tiến hành xúc tiến, chào mời đối tác quốc tế quay lại Việt Nam.

Ông Trần Đăng Quang, quản lý khu du lịch suối khoáng nóng Nha Trang, cho biết hiện mỗi ngày khu du lịch này đón 200-600 khách, riêng cuối tuần đón từ 1.500 đến hơn 2.000 khách. Theo ông Quang, nhóm khách đến khu du lịch phần lớn từ nội địa bằng hình thức tự túc.

“Chúng tôi đã mở cửa hoạt động trở lại từ cuối tháng 12/2021 nhưng nguồn khách vẫn chưa thực sự ổn định. Hiện, doanh nghiệp đã nâng cấp cơ sở hạ tầng, tuyển nhân sự sẵn sàng cho mùa du lịch hè. Trong thời gian đợi khách quốc tế quay lại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tập trung khai thác tối đa nguồn khách nội để duy trì hoạt động”, ông Quang thông tin.

Còn theo ông Lê Kim Nhựt, Giám đốc Công ty du lịch Nha Trang trẻ, cho rằng trong giai đoạn hiện nay các doanh nghiệp du lịch cần đưa ra các tour chất lượng và phù hợp để thu hút du khách nội khi nguồn khách quốc tế chưa ổn định.

“Chúng tôi đang đẩy mạnh liên minh, liên kết hợp tác cùng với các doanh nghiệp cùng ngành để tạo ra sản phẩm khép kín, giá cả cạnh tranh, truyền thông sâu rộng, ứng dụng công nghệ đa nền tảng, hướng đến du lịch bền vững và có trách nhiệm. Chúng tôi kỳ vọng động thái này sẽ giúp kích cầu du lịch, du khách dễ dàng tiếp cận sản phẩm, chọn lựa và lên kế hoạch phù hợp cho nhiều đối tượng, với mọi kỳ nghỉ”, ông Nhựt mong muốn.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp cũng băn khoăn khi việc quản lý hoạt động du lịch còn lỏng lẻo, khiến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung bị ảnh hưởng. Điều này đã từng xảy ra ở quá khứ, nếu cơ quan chức năng không mạnh tay rất dễ tái diễn trong tương lai, sẽ ảnh hưởng rất lớn khi ngành du lịch đang nỗ lực để phục hồi.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH TM-DV-DL Nha Trang, cho biết bất cứ doanh nghiệp nào làm du lịch chân chính đều coi trọng việc xây dựng hình ảnh, vì đó là việc sống còn để tồn tại.

Tuy nhiên, ông cho rằng hiện có nhiều đơn vị, cá nhân không đăng ký với cơ quan chức năng tự tổ chức các tour và dẫn khách đi tham quan du lịch tại Khánh Hòa. Các tour này có thể làm mất hình du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng.

“Với những tour không hoạt động chính thức khi xảy ra sự cố (tai nạn, chặt chém…), du khách sẽ là người thiệt hại và ngành du lịch bị ảnh hưởng về hình ảnh. Chúng tôi mong cơ quan chức năng cần xử lý các hoạt động riêng lẻ và không chính thức này để giữ hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa”, ông Tuấn nói.

Xúc tiến quảng bá đón khách quốc tế

Song song với việc đẩy mạnh đón khách nội địa, các doanh nghiệp du lịch cho biết đã sẵn sàng các kế hoạch dài hơi cho thị trường quốc tế.

Hiện, thị trường Nga đã đóng băng do chiến sự, còn Trung Quốc vẫn đóng cửa do theo đuổi chính sách "Zero Covid" nên ít kỳ vọng.

Khánh Hòa đã sẵn sàng đón khách quốc tế. Ảnh: An Bình.

Theo Giám đốc HTS International, tháng 4 tới sẽ có một số chuyến bay thẳng từ Singapore đến Khánh Hòa và các chuyến bay từ Thái Lan sang Việt Nam.

"Các tháng tiếp theo sẽ có các chuyến bay của thị trường khách lớn thứ 3 tại Khánh Hòa là Hàn Quốc và một số thị trường tiềm năng khác như Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia. Đó là những tín hiệu đáng mừng để du lịch quốc tế khởi động trở lại”, ông Thảo thông tin.

Cũng theo ông Thảo, song song với đẩy mạnh đón khách nội địa, hiện doanh nghiệp đã tiến hành xúc tiến, gửi thư chào mời đối tác quốc tế quay lại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết Chính phủ đã chính thức mở cửa thị trường du lịch với nhiều chính sách rất thông thoáng, cùng với việc Khánh Hòa đã có kinh nghiệm trong thí điểm đón khách “hộ chiếu vaccine” nên địa phương hoàn toàn tự tin đón khách trong điều kiện mới.

“Thời gian tới ngành du lịch sẽ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện. Ngành cũng sẽ kết nối để khôi phục lại các thị trường truyền thống trước đây như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc…, đồng thời xúc tiến mở thêm các thị trường mới, trong đó có Ấn Độ”, bà Thanh cho hay.