Giới doanh nghiệp theo dõi sát, đánh giá kỹ tác động biến thể Omicron

Công nhân làm việc tại nhà máy ở Vernon, Los Angeles, California, Mỹ ngày 16-4-2020. Ảnh: THX-TTXVN





Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo nguy cơ biến thể Omicron làm gia tăng lây nhiễm trên toàn cầu. Nhiều quốc gia đã nhanh chóng áp đặt lệnh cấm đối với khách du lịch từ khu vực miền Nam châu Phi - nơi biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên. Nhật Bản và Israel thậm chí cấm nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài.

Trong khi đó, các xưởng phim tại Hollywood (Mỹ), các hãng hàng không, các hãng sản xuất ô tô cho biết họ đang chờ thêm những thông tin chi tiết để đánh giá những tác động mà biến thể mới này có thể gây ra đối với hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của hãng.

Một số hãng hàng không cho biết họ không thay đổi nhiều về lịch trình bay, song các nguồn tin trong ngành cho biết các hãng lớn đã nhanh chóng hạn chế du khách từ miền Nam châu Phi.

Giám đốc điều hành của Ryanair (Ireland) - ông Michael O'Leary cho biết hiện không có lý do gì để hủy các chuyến bay, mặc dù ông cũng lo lắng rằng một số quốc gia có khả năng sẽ đóng cửa đi lại hàng không vì biến thể Omicron. Trong khi đó, Lufthansa - hãng hàng không hàng đầu nước Đức - cho biết các chuyến bay của hãng vẫn có lượng khách đặt vé cao.

Trong ngày 29-11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp với giám đốc điều hành của các hãng bán lẻ lớn và các công ty liên quan để thảo luận về nguồn cung hàng hóa trong dịp mua sắm cuối năm ở Mỹ khi xuất hiện biến thể Omicron. Trước cuộc họp này, Giám đốc điều hành Walmart - ông Doug McMillon đã trích dẫn những số liệu cải thiện trong chuỗi cung ứng, trong đó lưu ý rằng lượng container vận chuyển qua các cảng của Mỹ đã tăng 26% trong 4 tuần qua.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cùng ngày cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định Omicron có tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu hay không.

Những thông tin về một biến thể virus có khả năng lây lan nhanh chóng đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng các nước sẽ áp đặt trở lại những biện pháp hạn chế vốn đã khiến các ngành "đóng băng" trong năm 2020.

Ở Hollywood - nơi hoạt động sản xuất phim và chương trình truyền hình đã được nối lại vào mùa Hè vừa qua nhờ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt - các xưởng phim cũng đang theo dõi thông tin cập nhật về biến thể mới nhất của virus SARS-CoV-2. Neal Baer, bác sĩ và cũng là một nhà sản xuất phim của Hollywoood cho biết: "Virus gây bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục biến đổi. Nó giống như thủy ngân - chúng ta không thể nhúng tay vào. Sẽ mất vài tuần để chúng ta biết tiêm chủng có hiệu quả bảo vệ chúng ta như thế nào, có cần tiêm mũi vaccine tăng cường hay không, hoặc có cần điều chỉnh vaccine để chống lại đột biến này của virus một cách hiệu quả hay không".

Tại Mỹ, các nhà máy sản xuất ô tô đã phải đóng cửa trong 2 tháng hồi năm ngoái do dịch bệnh. Ngay cả sau khi các nhà sản xuất ô tô rục rịch hoạt động trở lại, họ vẫn phải cắt giảm lịch trình sản xuất do thiếu chip bán dẫn và các hạn chế khác về chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các hãng này đều nhất trí cho rằng còn quá sớm để dự đoán tác động của biến thể Omicron.

Người phát ngôn của Nissan Motor Co tại Mỹ Lloryn love-Carter cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi biến thể mới này, nhưng chúng tôi cũng vẫn duy trì nhiều biện pháp phòng chống nghiêm ngặt". General Motors Co (GM) - nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ - cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Người phát ngôn của GM - bà Maria Raynal cho biết: "Chúng tôi tiếp tục khuyến khích nhân viên của mình tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì có sẵn các loại vaccine an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và điều chỉnh các biện pháp phòng dịch của mình khi thông tin mới về biến thể này được công bố".

Trong khi đó, Toyota Motor Corp cho biết đội ngũ quản lý của hãng này tại Mỹ sẽ nhóm họp trong ngày 30-11 để thảo luận về biến thể Omicron. Người phát ngôn của hãng này tại Mỹ Scott Vazin cho biết: "Chúng tôi đang thu thập các thông tin liên quan. Do hầu hết các nhân viên của chúng tôi đều hoạt động tại các nhà máy nên chúng tôi luôn duy trì các biện pháp phòng dịch COVID-19 như giãn cách xã hội, kiểm tra sức khỏe, đeo khẩu trang".