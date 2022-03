Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/3, tại thị trường trong nước, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 66,30 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 68,10 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/3. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 1,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua - bán vàng ở ngưỡng 66,00 – 68,00 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch ngày 9/3. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh - Ảnh minh họa.

Chốt phiên giao dịch chiều 9/3, tại thị trường trong nước, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 68,60 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 70,40 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 1,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra 68 –70,6 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Đến sáng ngày 10/3 ̣giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.972,7 USD/ounce, giảm 16,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 5 trên sàn Comex New York ở mức 1.979,8 USD/ounce, giảm 21,2 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 9/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.990 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.991 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 9/3 cao hơn khoảng 5,0% (95 USD/ounce) so với đầu năm 2021. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 14 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 9/3.

Các chỉ số cho thấy, giá vàng thế giới đã sụt giảm sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có thể thay đổi quan điểm về nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Thông tin ngay lập tức khiến thị trường kỳ vọng cuộc xung đột ở Đông Âu có thể sớm chất dứt.

Nhiều tài sản có độ rủi ro cao, trong đó chứng khoán tăng trở lại. Tuy nhiên, sự bền vững vẫn là điều cần xem xét.

Trên Kitco, nhiều chuyên gia cho rằng, sự điều chỉnh của giá vàng không có gì đáng ngạc nhiên khi giá mặt hàng này tăng vọt như vậy.

Trong phiên trước, giá vàng thế giới tăng điên cuồng và lên chạm ngưỡng 2.073 USD/ounce, mức giá cao nhất mọi thời đại. Đến chiều 9/3, trên Kitco giá vàng vẫn đứng ở ngưỡng cao 2.047 USD/ ounce.

Mặc dù mặt hàng kim loại quý đang chịu một số áp lực bán kỹ thuật, nhiều nhà phân tích lưu ý rằng lạm phát gia tăng có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho mặt hàng này và giá có thể quay đầu tăng trở lại.

Các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank lưu ý rằng lãi suất thực tế kỳ hạn 10 năm trở lại dưới ngưỡng -1%.

Áp lực giảm giá xuất hiện nếu căng thẳng Nga-Ukraine hạ nhiệt. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt của phương Tây lên Nga có thể khiến giá cả hàng hóa tiếp tục ở mức cao. Chi phí thực phẩm cũng đang tăng trên toàn cầu.

Giá dầu thế giới vẫn ở mức rất cao sau khi Mỹ và Anh quyết định cấm nhập khẩu dầu khí từ Nga. Giá dầu tăng khiến chi phí sản xuất và vận chuyển thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn cũng tăng theo. Xuất khẩu nông sản của Ukraine sang châu Âu cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột giữa Nga và Ukraine.