Giá nguyên liệu tăng cao, xuất khẩu cá tra đang phục hồi mạnh mẽ

Xuất khẩu cá tra tăng gần 90% trong 3 tháng đầu năm

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu cá tra từ đầu năm đến nay đang phục hồi mạnh mẽ. Chỉ riêng tháng 3, xuất khẩu cá tra đạt 262 triệu USD, tăng 80% với các tín hiệu tích cực về nhu cầu ở các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu USD, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cá tra nguyên liệu trong nước tăng cao trong 3 tháng đầu năm 2022, lên hơn 30.000 đồng/kg

Bên cạnh đó, giá cá tra nguyên liệu cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong các tháng đầu năm. Tính đến cuối tháng 3, giá cá tra thịt trắng tại Đồng Tháp đạt mức 30.000 – 32.000 đồng/kg, tăng gần 35% so với đầu năm.

Tại An Giang, ông Nguyễn Văn Tâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang vui mừng cho biết gần 700 tấn cá tra của gia đình ông được nhiều công ty hỏi mua và đã xuất bán vào cuối tháng 3 vừa qua với giá 30.000 – 31.000 đồng/kg (loại 1kg/con), tăng hơn 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các hộ nuôi và doanh nghiệp cá tra, sở dĩ giá cá tra hiện nay tăng mạnh là do dịch Covid-19, người nông dân bị lỗ nặng, nhiều hộ "treo ao" khiến nguồn cung cá nguyên liệu phục vụ xuất khẩu thiếu hụt, từ đó đẩy giá lên cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, hiện địa phương có tổng diện tích nuôi cá tra thương phẩm khoảng 1.350 ha; trong đó: diện tích mà doanh nghiệp và hộ nuôi liên kết chiếm khoảng 87%. Sản lượng ước 400.000 - 500.000 tấn/năm.

Các chuyên gia đánh giá rằng giá cá tra sẽ vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm 2022 do nguồn cung hạn chế. Mỗi chu kỳ nuôi cá tra là 6 tháng, các nước lớn về nguồn cung cá tra hầu như đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong quý II và III/2021 nên nguồn cung có thể mất thời gian để phục hồi tốt hơn trong nửa sau năm 2022. Dự báo thời gian tới, trước căng thẳng Nga - Ukraine, giá xăng dầu tăng cao, vì vậy, giá cá tra sẽ tiếp tục tăng.

Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra kỳ vọng thị trường năm 2022

Giá nguyên liệu tăng cao trong khi nhu cầu phục hồi là cơ hội cho các doanh nghiệp cá tra tăng giá xuất khẩu, hưởng lợi từ lượng hàng tồn kho giá thấp. Tại thời điểm cuối năm 2021, Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp có giá trị hàng tồn kho lớn nhất 1.880 tỷ đồng, tăng thêm 12,5% so với đầu năm. Tiếp theo là Nam Việt với 1.783 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 6%.

Với nhu cầu phục hồi ở các thị trường xuất khẩu chính, 2 tháng đầu năm 2022, Vĩnh Hoàn đã đạt kết quả kinh doanh 1.900 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 2, doanh số đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 137%. Hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của Vĩnh Hoàn đều phục hồi mạnh như thị trường Mỹ tăng 221%, Trung Quốc tăng 73%, châu Âu tăng 19%.

Từ đó, Vĩnh Hoàn kỳ vọng năm 2022 sẽ đạt doanh thu 13.000 tỷ đồng, tăng 43,6% và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 36,5% so với năm 2021.

3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu USD, tăng 88% so với cùng kỳ năm trước

Tương tự, ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I, đơn vị thành viên Tập đoàn Sao Mai, cũng cho biết nhu cầu tiêu dùng phục hồi mạnh ở các thị trường xuất khẩu chính khiến mấy tháng nay doanh nghiệp sản xuất không kịp trả đơn hàng. Doanh nghiệp phải tính toán tăng công suất hoạt động để đáp ứng các đơn hàng tăng mạnh trong năm nay.

Hiện I.D.I đã ký đủ đơn hàng xuất khẩu đến hết quý II năm nay. Đồng thời, công ty cũng đã chuẩn bị kho hàng dự trữ 1.400 tỷ đồng cá tra giá rẻ (17.000 – 18.000 đồng/kg) cho đợt nhu cầu thị trường phục hồi này, đặc biệt là xuất khẩu sang Mexico và Brazil – nơi I.D.I chiếm thị phần lớn.

Trong khi đó, ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Việt cho biết hiện mỗi tháng, Tập đoàn Nam Việt phải đảm bảo xuất từ 300 - 350 container cá tra thành phẩm cho các đối tác ở tất cả các thị trường. Từ Tết Nguyên đán đến nay, cả 4 thị trường lớn nhập mặt hàng cá tra Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, EU và châu Á đều tăng lượng nhập khẩu.

Nam Việt kỳ vọng có thể đạt doanh thu 6.131 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 76%; lãi sau thuế 470 tỷ đồng, gấp 3 lần mức thấp 2021. Động lực đến từ hưởng lợi triển vọng tích cực của ngành cá tra và khôi phục xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc; hưởng lợi giá cá tra nguyên liệu tăng và tiết giảm chi phí vận tải trong năm nay.