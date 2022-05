Đặc sản dân dã lên sàn thương mại điện tử đắt hàng như tôm tươi

Rau sắn muối chua hay còn gọi là dưa lá sắn vốn là món ăn dân dã ở Phú Thọ thời đói nghèo, nay trở thành đặc sản khiến dân Hà Nội tìm mua, săn lùng ráo riết.

Với mỗi người dân Phú Thọ, rau sắn không chỉ là một món ăn, một đặc sản mà còn là cả biểu tượng quê hương. Bất kỳ ai chỉ cần ăn một lần là sẽ nhớ mãi hương vị chua chua, hơi chát và mùi thơm đặc trưng.

Rau sắn tươi và lúc chế biến xong.





Rau sắn được muối bằng lá sắn non trồng ở bờ rào hoặc bờ ruộng. Khi muối, người dân cho thêm khoảng 2 đến 3 lá bánh tẻ kèm theo; ngọn to, mập mạp, còn nguyên lớp phấn mịn phía đầu chồi vào cùng. Những lá sắn non lấy về được ngâm qua cho bớt nhựa rồi vò nát.

Khi vò phải khéo léo để làm sao cho rau mềm nhưng phải giữ nguyên hình dạng của ngọn lá, không để rau nát vụn. Sau khi vò xong, lá sắn sẽ được đem rửa kĩ và để ráo nước. Những ngọn sắn sau khi được sơ chế sẽ bỏ vào chum sành, rắc muối đều rồi đổ nước sôi để nguội vào, bịt kín, hàng ngày còn bê vại dưa ra phơi nắng chút rồi bê vào bóng mát cho dưa nhanh ngấm. Tầm 5 đến 7 ngày, dưa ngấm muối là ăn được.

Theo chị Mạc Thị Hồng - chủ một shop kinh doanh online ở Hà Nội, cách kinh doanh của gia đình chị đã thay đổi hoàn toàn từ khi biết đến sàn thương mại điện tử.

“Trước đây, rau sắn muối chua chỉ là một món ăn dân dã ít người biết đến. Nhưng hiện nay, chủ yếu là khách hàng online khắp các tỉnh thành trên cả nước. Mỗi độ vào mùa (từ tháng 4 đến tháng 9), một tháng gia đình bán được khoảng trên 1 tấn rau sắn muối chua để phục vụ bán hàng online”, chị Hồng cho biết.

Rau sắn non sau khi được hái về, làm sạch vò nát sẽ được muối chua giống như các loại dưa khác. Sau khi ra thành phẩm, loại rau này sẽ được đóng bịch nặng khoảng 1,5kg và bán với giá khoảng 75.000 đồng/bịch chưa kể tiền ship.

Các sản phẩm rau sắn được bán trên các sàn thương mại điện tử. (Ảnh: chụp màn hình)





Chị Hoài Thương ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Từ khi biết rau sắn muối chua được bày bán online, việc mua và sử dụng của gia đình tôi cũng dễ dàng tiện lợi hơn, ngày trước mỗi lần muốn ăn phải chờ người quen ở Phú Thọ mua và đóng gói gửi lên cũng phải mất vài ngày".

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, các sàn thương mại điện tử đã trở thành phương thức giao dịch quen thuộc và phổ biến. Đặc biệt, không chỉ phát triển ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đối với sản xuất nông nghiệp, giúp các sản phẩm nông sản nâng tầm giá trị, mở rộng thị trường.