Cà pháo lên men Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ

Ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Sông Hương Foods, vui mừng cho biết vừa có đối tác từ Mỹ đặt vấn đề đưa cà pháo lên men của công ty xuất khẩu sang Mỹ, tại tọa đàm "Dưỡng chất từ trái cà pháo và cà pháo lên men" do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao tổ chức ngày 19/4 tại TP.HCM.

Đây là một tín hiệu vui sau nhiều năm doanh nghiệp này chú trọng vào những món ăn truyền thống của Việt Nam được làm theo phương pháp lên men.



"Chúng tôi đang xây dựng một nhà máy để mở rộng quy mô sản xuất, nhắm đến các thị trường có nhu cầu lớn như Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia nhưng cơ may, Mỹ là thị trường đầu tiên. Đơn hàng đầu tiên dự kiến xuất khẩu sang Mỹ vào tháng 5 tới", ông Tuấn nói và cho biết đây là lô hàng xuất khẩu mang chính tên thương hiệu Sông Hương Foods của Việt Nam, tiếp cận người tiêu dùng Mỹ.

Các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm trao đổi về trái cà pháo và món cà pháo lên men tại hội thảo diễn ra ngày 19/4. Ảnh: Hồng Phúc

Trước đó, sau một thời gian làm theo đơn hàng của đối tác để xuất khẩu sang Nhật Bản, hiện các sản phẩm lên men của doanh nghiệp này cũng đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản.

Theo ông, Nhật Bản là một thị trường khó tính, do đó, một trong những định hướng của lớn của công ty là xuất khẩu được sang nước này mới có thể dễ dàng thuyết phục được người dân cũng như những thị trường khác chấp nhận. Sắp tới, ông cũng sẽ đẩy mạnh việc xúc tiến, bán hàng tại thị trường Nhật Bản.

CEO Sông Hương Foods Nguyễn Lê Quốc Tuấn tiếp quản công ty gia đình năm 2018. Ông đã và đang định hướng công ty với các mục tiêu 3 năm, 5 năm tới, bắt đầu bằng món mắm thực vật từ cà pháo. Nguồn cà pháo nguyên liệu của công ty được lấy từ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tham vọng của ông là đưa món ăn truyền thống này của Việt Nam xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình, tương tự như kim chi của người Hàn Quốc. Song song đó, thương hiệu cà pháo lên men của Việt Nam cũng phải được thế giới biết đến như kim chi.

Sản phẩm cà pháo lên men của Sông Hương Foods đạt doanh thu 30 tỷ đồng năm 2021. Ảnh: Phúc Minh

Ông Tuấn cho biết, hiện riêng cà pháo, doanh nghiệp đã nghiên cứu, chế biến và sản xuất được 6 dòng sản phẩm, khẩu vị phù hợp nhu cầu người dân từng vùng miền, lứa tuổi như cà pháo muối, mắm cà pháo, mắm cà pháo chay, cà pháo mắm nêm, tôm chua cà pháo và cà pháo chua cay.

Đây là những món được lên men tự nhiên, bằng quy trình lên men truyền thống cải tiến, với thời gian lên đến 21 ngày để đảm bảo tạo ra sản phẩm cà pháo an toàn, ngon vị, có độ chua, ngọt, giòn đậm đà từ gia vị thiên nhiên.

CEO Sông Hương Foods Nguyễn Lê Quốc Tuấn cho hay, từ khi đại dịch bùng phát năm 2020 đến năm 2021, lượng hàng tiêu thụ cà pháo tăng vọt so với ngày thường, do sự tiện lợi, an toàn, dễ ăn.

Ông cũng chia sẻ doanh thu bán cà pháo năm 2021 đạt 30 tỷ đồng, tăng gấp 5-6 lần so với thời điểm ông bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình.