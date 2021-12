Bước chuyển tích cực của lái xe công nghệ

Thể hiện trách nhiệm với cộng đồng: Không chỉ mang lại mức thu nhập ổn định, nghề tài xế công nghệ còn giúp các bác tài thể hiện trách nhiệm với xã hội, bằng cách tham gia hoạt động vì cộng đồng do các ứng dụng thực hiện. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chiến dịch “Thành phố gọi - Be sẵn sàng” do Be Group triển khai vào giai đoạn cao điểm đợt bùng phát dịch lần thứ 4. Tham gia chiến dịch này, tài xế Be đã góp sức chở nhân viên y tế, vận chuyển mẫu xét nghiệm, giao lương thực thực phẩm đến khu cách ly…