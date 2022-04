Yêu nghề, nghề chẳng phụ công

Một quán cà phê đẹp mắt do anh An Tiêm và đội thi công hoàn thiện.

Anh An Tiêm bên một công trình do mình thiết kế.

Hiện tại, An Tiêm đã có một nhà vườn cho riêng mình rộng 7.000m2 với hàng ngàn loại hoa, cây cảnh: tùng, thông, linh sam, sam núi, mai chiếu thuỷ, thiên tuế, phát tài... và hồ cá Koi mini.

An Tiêm kể, thuở còn nhỏ, quan sát cách ba anh say mê chăm sóc cây cảnh, tỉa tót từng tán lá, tạo cảnh quan sân vườn sinh động, gần gũi thiên nhiên, tôi đam mê từ lúc nào không hay. Vì thế, anh đã sớm quyết định chọn nghề chăm sóc hoa, cây cảnh để phát triển kinh tế gia đình, để lập nghiệp. Sau khi tìm tòi học hỏi, tay nghề nâng cao anh mở cho mình một công ty riêng với tên gọi “Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ An Tiêm PenJing” chuyên thiết kế thi công, cảnh quan sân vườn.

“Ban đầu để thỏa mãn niềm đam mê và cũng là để tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân nên tôi đã đi làm thuê cho nhiều nhà vườn ở các tỉnh, thành khác. Học thêm một vài khóa về thiết kế cảnh quan sân vườn ở TP.Hồ Chí Minh. Khi tiếp xúc nhiều với các bậc cao niên, làm nghề lão luyện tại các nhà vườn tôi đều ghi chép, tỉ mỉ học hỏi, rồi về Bà Rịa thực hành, áp dụng ngay vào công việc hằng ngày…”, An Tiêm nhớ lại.

May mắn thừa hưởng từ ba của mình, anh có đôi bàn tay khéo léo, tính chịu khó, kiên trì cùng niềm đam mê và óc sáng tạo, An Tiêm được rất nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đến đặt hàng và nhờ thiết kế cảnh quan sân vườn. Cũng nhờ An Tiêm thành thạo phần mềm chuyên dụng mảng thiết kế, mỗi công trình anh đều phác thảo mô hình trên máy tính, tiếp đó tìm cách biến nó thành hiện thực. Ngoài thiết kế cho các quán cafe, nhà hàng, khách sạn... An Tiêm PenJing còn thiết kế cho các công trình lớn như các công trình đô thị trong và ngoài tỉnh.

Nói về công việc hiện nay, Anh Tiêm cho biết, nhu cầu của khách hàng là rất đa dạng, vì vậy, ngay từ khâu lên ý tưởng, phác thảo thiết kế đều phải chuẩn bị thật chu đáo, kỹ lưỡng trên máy tính, rồi trao đổi kỹ với khách hàng, sau đó mới tiến hành thi công.

Thông thường mỗi công trình là tổ hợp gồm hồ cá, hòn non bộ, thác nước, cây xanh, sân cỏ…, trong đó nhiều công trình khá kỳ công. Đơn cử việc tìm kiếm các tảng đá lớn để bố trí làm hồ cá và trang trí cho bắt mắt cũng là việc rất tốn thời gian, công sức, đá chủ yếu phải vận chuyển từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và ở khu vực Tây Nguyên.

Ông Lê Văn Lâm, chủ quán cà phê tại huyện Long Điền cho hay: Quán cà phê của tôi được An Tiêm thiết kế từ cây cảnh đến hồ cá. Khi hoàn thiện thì khách đến quán ngày một đông hơn. Các bạn trẻ tới “seo phi” nhiều hơn. Thấy khách hàng hài lòng với không gian trong lành với nhiều cây xanh, hoa đẹp, sắp tới mở thêm chi nhánh tại Bà Rịa tôi cũng sẽ nhờ An Tiêm PenJing về mảng thiết kế cây cảnh, sân vườn.

Hiện nay, An Tiêm PenJing đang tạo việc làm ổn định cho 50 lao động với thu nhập từ 7-8 triệu đồng/tháng. Anh Tiêm chia sẻ thêm: “Làm nghề gì cũng phải đam mê, phải hiểu nghề và đặt chữ tâm vào trong đó. Như nghề này cũng vậy từ những cây trồng tưởng chừng như vô tri, vô giác, để tạo thành một cây cảnh có dáng đẹp, có hồn và có giá trị đòi hỏi người trồng, thợ cắt tỉa phải có đôi bàn tay khéo léo, mắt thẩm mỹ mới tạo ra nhiều cây đẹp, phát triển tốt. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng quy mô hơn nữa, đưa nhiều giống cây mới về trồng, đặc biệt là mở rộng vườn ươm các loại cây phục vụ cho các công trình lớn”.