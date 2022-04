Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong quý I/2022

Vượt qua thách thức, các DN thủy sản Việt Nam tận dụng cơ hội nhu cầu nhập khẩu của các thị trường tăng cao. Ngoài ra, giá trung bình xuất khẩu thủy sản sang các thị trường tăng, có thể được coi là yếu tố chính giúp cho kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 3 tháng đầu năm nay đạt mức cao nhất của quý I các năm. Trong đó giá cá tra xuất khẩu sang các thị trường chính tăng từ 40 – 70%, giá xuất khẩu các sản phẩm khác cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu thủy sản quý I/2022 đạt kỷ lục nhờ giá xuất khẩu tăng

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), quý 1/2022, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã mang về trên 2,5 tỷ USD, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tôm chiếm 38% với gần 955 triệu USD. Cá tra chiếm 26% với 654 triệu USD. Với 259 triệu USD, cá ngừ chiếm trên 10%. Các loại nhuyễn thể, bao gồm mực bạch tuộc và nhuyễn thể có vỏ chiếm 7,5% với 189 triệu USD. Các loại cá biển khác chiếm 17% với 421 triệu USD.



Trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản sang Nga giảm sâu 86%. Nguyên nhân thì đã rất rõ ràng là do chiến sự Nga - Ukraina. Bù lại, xuất khẩu sang các thị trường khác đều tăng trưởng đột phá từ 30 - 88%. Nhờ đó, xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chính trong quý I đều ghi nhận tăng trưởng cao vọt.

Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc tăng trưởng cao nhất 90%

Dù bị ảnh hưởng bởi chính sách chống dịch hà khắc Zero Covid của Trung Quốc, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường này vẫn hồi phục mạnh nhất trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm với mức tăng trưởng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021.

Tuy nhiên, việc 45 thành phố tại Trung Quốc phong tỏa một phần hoặc toàn phần, đặc biệt là tình trạng phong tỏa vô thời hạn của Thượng Hải đang và sẽ gây quan ngại cho các nhà xuất khẩu sang thị trường lớn mà nhiều rủi ro này.

Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc qua gần 30 cảng tại nước này, với khối lượng gần 200 nghìn tấn trong 3 tháng đầu năm nay. Riêng số hàng thủy sản qua cảng Thượng Hải chiếm trên 13 nghìn tấn, tuy nhiên chỉ tập trung trong 2 tháng đầu năm. Riêng tháng 3, do bị phong tỏa, không có lô hàng nào được thông quan tại cảng Thượng Hải.

Cá tra chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc-Hồng Kông, và tăng gấp hơn 2,5 lần so với quý I năm ngoái. Giá trung bình xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay đạt trên 2,5 USD/kg, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt hàng tôm chiếm 29% xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông, tăng gần 70%. Giá tôm trung bình xuất khẩu sang Trung Quốc quý I năm nay đạt 8,64 USD/kg, tăng 36%.

Giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ tăng 70%

Thị trường Mỹ vẫn giữ ngôi vị thứ nhất chiếm 23% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong quý đầu năm và duy trì tăng trưởng cao thứ 2: tăng 72% trong quý I.

Xuất khẩu tất cả các sản phẩm chủ lực sang Mỹ trong quý I đều tăng từ 45% đến 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra vẫn tăng mạnh nhất với 124%. Giá trung bình xuất khẩu cá tra sang Mỹ 3 tháng đầu năm nay tăng mạnh gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,62 USD/kg.

Xuất khẩu tôm sang Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng chi phối 34% và tăng 45% giá trị. Giá trung bình tôm xuất khẩu sang thị trường này trong quý I đạt trên 12 USD 1kg, tăng gần 20%.

Cá ngừ cũng là mặt hàng có tăng trưởng mạnh 3 con số và chiếm tỷ trọng lớn thứ 3 sang thị trường Mỹ, với giá trung bình xuất khẩu 10,2 USD/kg, tăng 17%.

Ngoài ra, xuất khẩu các sản phẩm chủ lực sang các thị trường khác tăng cũng nhờ giá trung bình xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ, giá tôm trung bình xuất khẩu sang Nhật tăng 3%, sang Đức tăng 6%. Giá trung bình cá tra sang Đức tăng 43% đạt 3,67 USD/kg...

Giá nguyên liệu cá tra trong nước đến nay cũng tăng mạnh 40% so với hồi đầu năm, cùng với các yếu tố tác động khác như chi phí đầu vào, giá thức ăn, chi phí hậu cần, vận tải tăng sẽ tiếp tục tác động việc tăng giá xuất khẩu cá tra cũng như tôm và các sản phẩm khác trong những tháng tới. Do vậy, dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản quý II/2022 tiếp tục tăng tới khoảng 2,8 – 2,9 tỷ USD, tăng khoảng 23-24% so với quý II năm ngoái.