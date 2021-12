Xuất khẩu dệt may cán đích 39 tỷ USD bất chấp dịch COVID-19

08/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

08/12/2021 6:30 AM (GMT+7)

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch thường trực, Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh toàn ngành vẫn khá khả quan.

Mục tiêu tham vọng xuất khẩu 43,5 tỷ USD năm 2022

Theo đó, từ cuối năm 2020, ngành dệt may Việt Nam đặt ra mục tiêu xuất khẩu đạt kim ngạch 39 tỷ USD. Bước sang năm 2021 với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo kế hoạch ban đầu của ngành đưa ra mục tiêu xuất khẩu cả năm cao nhất đạt từ 38 – 38,5 tỷ USD. Tuy nhiên, đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam dự kiến sẽ đạt 39 tỷ USD, bằng với mục tiêu kế hoạch đặt ra từ cuối năm 2020 và cao hơn so với kịch bản tăng trưởng cao nhất trong năm 2021.

“Từ ngày 1/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 với việc thay đổi chiến lược từ “Zero Covid” sang “Thích ứngantoàn,linh hoạt và kiểm soáthiệu quảdịch bệnh”. Đây là một động lực rất lớn để từ thời điểm đó đến nay, ngành dệt may Việt Nam đã có những khởi sắc đáng kể, đặc biệt nhất là trong Quý IV năm nay để VITAScó thể lạc quan cho rằng, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 có thể đạt kim ngạch 39 tỷ USD”, ông Cẩm cho biết.