Xu hướng mua căn hộ 2PN+1 của các gia đình 2 con

Xuất phát từ bài toán này, mô hình căn hộ "biến hình" 2PN + 1 đã ra đời và được các gia đình có 2 con cực kỳ ưa chuộng bởi sự linh hoạt về công năng và tiện ích về không gian.

Căn hộ 2PN + 1 là lựa chọn thông minh cho gia đình hai con

Khi mua nhà, nhiều gia đình thường có tâm lý chọn căn có diện tích vừa đủ với nhu cầu để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng sau này, khi con cái lớn lên, nhu cầu sống thay đổi hoặc gia đình có thêm thành viên thì lại phát sinh vấn đề là không có đủ diện tích sinh hoạt.

Gia đình chị Hà Anh (TP. HCM) là trường hợp đang phải đau đầu vì không tính toán hợp lý nhu cầu lâu dài khi mua nhà. "Thời điểm mua nhà 6 năm trước khi mới lập gia đình, mình chọn căn hộ 1 phòng ngủ vì vừa túi tiền và cũng cảm thấy nhà không cần thiết phải quá rộng, vừa đủ sinh hoạt là được rồi. Nhưng hiện tại, khi có hai con và cần có không gian riêng thì mới thấy cần chuyển sang căn hộ có nhiều phòng hơn." - chị Hà Anh chia sẻ.

Căn hộ 2PN+1 là lựa chọn tối ưu cho các gia đình 2 con

Câu chuyện của gia đình chị Hà Anh không phải là cá biệt. Xuất phát từ đó mà mô hình căn hộ 2PN + 1 đã được phát triển, mang đến một sự lựa chọn tối ưu hơn cho các gia đình 2 con. Ưu điểm nổi bật của loại căn hộ này là có thiết kế thông minh và linh hoạt. Có diện tích hợp lý từ 69,2 - 70,4m2, mô hình này vẫn đảm bảo nhu cầu gồm phòng khách, phòng bếp và 2 ngủ nhưng đặc biệt là sẽ có thêm khu vực +1 đa năng. Khu vực này tạo không gian thông thoáng và có thể linh hoạt điều chỉnh công năng theo nhu cầu của gia đình.



Với không gian +1 đa năng này, gia chủ có thể thiết kế thành khu vui chơi cho con, phòng làm việc, nơi đọc sách, chỗ tập gym hoặc góc thư giãn, ,... Khi các con lớn lên và nhu cầu thay đổi, gia chủ có thể "hô biến" không gian này thành một phòng ngủ phụ, tạo thêm không gian riêng trong căn hộ. Phù hợp với tài chính của nhiều gia đình và lại có khả năng tùy biến, điều chỉnh linh hoạt theo từng nhu cầu nên hiện nay, mô hình căn hộ 2PN + 1 đang được các gia đình có hai con ưa chuộng và săn đón nhiệt tình.

Căn hộ 2PN + 1 tại The Origami hút khách nhờ hội tụ nhiều ưu thế

Ngay khi căn hộ 2PN+1 tại The Origami - Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức) ra mắt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người mua và giới đầu tư bất động sản. Quy mô, diện tích căn hộ đã được chủ đầu tư tính toán kỹ lưỡng, thiết kế thông minh để mang đến không gian nhà ở vừa tiện ích, có tính thẩm mỹ, vừa có khả năng tùy biến cao.

Thiết kế thông minh, linh hoạt là điểm cộng của các căn hộ 2PN+1

Điểm nhấn là không gian +1 đa năng có thể sáng tạo linh hoạt tùy theo nhu cầu của gia đình. Không chỉ thế, hệ thống cửa kính lớn được lắp đặt sẽ giúp căn phòng tràn ngập ánh nắng tự nhiên và có tầm view thoáng rộng ra khoảng xanh trong lành nơi vườn Nhật - tiện ích độc đáo chỉ có ở phân khu The Origami.



Bên cạnh đó, sống tại The Origami, cư dân còn được hưởng trọn hệ thống tiện ích "All in one" của Khu Đại đô thị Vinhome Grand Park. Trong đó nổi bật có: Hệ thống giáo dục Vinschool, TTTM Vincom, Bệnh viện Vinmec, hệ thống Vinbus chạy từ nội khu đến các khu vực trung tâm TP. HCM. Các tiện ích khác như bể bơi, công viên chủ đề, sân tennis, bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, sân tập gym ngoài trời sẽ phục vụ đầy đủ nhu cầu giải trí và rèn luyện sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Hơn thế nữa, đi từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối với những khu vực khác của thành phố nhờ sở hữu vị trí đắc địa tại TP. Thủ Đức - giáp với đường Vành đai 3.

Có thể nói, với điểm mạnh là không gian +1, căn hộ 2PN+1 tại The Origami rất lý tưởng cho các gia đình 2 con có thể tối đa hóa được không gian với chi phí chỉ từ 3 tỷ đồng.