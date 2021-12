Xoài, chôm chôm, thanh long được New Zealand săn đón, Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu thêm bưởi, chanh

New Zealand có diện tích 270.467 km2, dân số 5,1 triệu người, GDP vào khoảng 193 tỷ USD (đứng thứ 52 thế giới), GDP bình quân đầu người đạt 39.900 USD (đứng thứ 23 thế giới).



New Zealand là một trong những nước có chất lượng cuộc sống cao nhất trên thế giới. Do đó, các yêu cầu về nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt với nhóm ngành lương thực, thực phẩm rất khắt khe.

Bưởi, chanh Việt Nam đang xúc tiến vào New Zealand

Bà Sai Tongbor - Tham tán nông nghiệp - Bộ các ngành cơ bản New Zealand (MPI) cho biết các quy định hàng nhập khẩu của New Zealand hiện nay có sự khác nhau giữa hai nhóm ngành là sản phẩm đã qua chế biến và sản phẩm tươi sống.

Tại thị trường New Zealand, Việt Nam mới xuất khẩu chính ngạch được 3 loại trái cây là xoài, chôm chôm, thanh long. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Nhóm hàng sản phẩm tươi sống phải chịu sự kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc nghiêm ngặt hơn. Chẳng hạn với trái cây, Việt Nam hiện nay chỉ mới xuất khẩu sang thị trường này được ba loại là xoài, thanh long và chôm chôm.

"Ba loại trái cây này đang rất được ưa chuộng. Nhu cầu trái cây nhiệt đới của người New Zealand cũng đang tăng", Bà Sai Tongbor nói với các nhà cung cấp Việt Nam tại Hội thảo "Xúc tiến thương mại và đầu tư với thị trường New Zealand" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức ngày 17/12.

Theo bà, do các quy định nhập khẩu hàng tươi sống khó khăn nên thực tế, xoài, thanh long và chôm chôm đã trải qua quá trình khá dài mới có thể vượt qua. Nhưng cuối cùng đã làm được.

Tham tán nông nghiệp - Bộ các ngành cơ bản New Zealand, tiết lộ thêm nước này đang có lộ trình cho bưởi, chanh và hoa tươi cắt cành của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand.

"Tôi rất hào hứng với chanh và bưởi Việt Nam. Đồng nghiệp tôi ăn bưởi và nói bưởi Việt Nam là số 1 thế giới nên tôi rất nóng lòng muốn ăn thử bưởi Việt Nam", bà Sai Tongbor vui vẻ cho biết.

New Zealand đang có lộ trình nhập khẩu bưởi, chanh và hoa tươi cắt cành của Việt Nam. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Với hàng nhập khẩu tươi sống, bà cho hay New Zealand làm việc nhiều với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật của Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp ngoài tham khảo các thông tin từ phía MPI, cũng có thể nhờ hỗ trợ từ trong nước.

Ông Joseph Nelson - Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM, cho biết thêm New Zealand là nước sản xuất trái cây lớn trên thế giới. Do đó, Việt Nam khi đưa các mặt hàng trái cây sang nước này cũng nên lưu ý tính mùa vụ. Đơn cử, nếu rơi vào mùa táo, kiwi, dân bản địa của xu hướng dùng trái cây bản địa nhiều, nhu cầu thanh long, xoài, chôm chôm sẽ ít đi.

Việt Nam và New Zealand đang hợp tác với nhau thế nào?

Tổng Lãnh sự quán New Zealand khẳng định với Việt Nam, New Zealand vẫn là thị trường rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là các nhóm thực phẩm cao cấp, đảm bảo sức khỏe.

Đối với thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm từ sữa như bò sữa và các loại sữa khác nhau (dê, cừu, hươu); rượu vang; trái cây (nổi tiếng với Kiwi, táo, quả mọng, anh đào) đang rất được ưa chuộng.

Thịt cừu và thịt bò cùng với các loại hải sản như trai, sò điệp, hàu Bluff, cá trắng và cá hồi cũng New Zealand rất được săn đón ở nước ngoài.

Ông Joseph Nelson - Tổng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán New Zealand tại TP.HCM, tại hội thảo Xúc tiến thương mại và đầu tư với thị trường New Zealand, do ITPC tổ chức ngày 17/12. Ảnh: ITPC.

Ngoài ra, doanh nghiệp hai nước còn có thể mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giải pháp và dịch vụ ngành nông nghiệp như tư vấn cho ngành nông nghiệp; bảo vệ thực vật, trừ sâu bọ; sản phẩm thân thiện với môi trường trong kiểm soát động vật và côn trùng không để lại dư lượng trên mặt đất và chuỗi thức ăn; kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm…

Ông Trần Phú Lữ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TP.HCM, cho biết tại TP.HCM, năm 2021, New Zealand có 26 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 82,8 triệu USD, đứng thứ 47/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại TP.HCM.

Theo ông, một trong những thuận lợi của Việt Nam và New Zealand là cùng là thành viên tích cực của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP).

Hiệp định Đối tác kinh tế khu vực (RCEP) được ký trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 đã mang tới nhiều cơ hội hợp tác thành công mới cho cả Việt Nam và New Zealand.

"Việc tận dụng cơ hội các chuỗi giá trị mới trong khối ASEAN - New Zealand là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng được thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi cung ứng mới trong khu vực ASEAN", ông Lữ nhấn mạnh.