Xe số sàn vẫn được ưa chuộng ở Việt Nam và đây là lý do

Trong những năm gần đây, số lượng xe sử dụng hộp số sàn được bán ra đang ngày càng giảm dần, thậm chí nhiều dòng xe phổ thông đã "khai tử" phiên bản số sàn. Nguyên nhân một phần bắt nguồn từ sự phát triển của ngành công nghiệp xe hơi, khi xe số tự động đã trở nên rẻ hơn, dễ tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Dưới đây là các lý do mà xe số sàn vẫn thu hút được sự quan tâm, yêu thích của nhiều người:

Kiểm soát xe hoàn toàn

Đây là lý do lớn nhất để những người hâm mộ quyết tâm gắn bó với xe số sàn. Chế độ số sàn đem lại cho người lái cảm giác kiểm soát chiếc xe hoàn toàn và không bị "nhàm chán" như lái xe số tự động.

Tài xế là người tự đưa ra quyết định khi nào cần phải chuyển số để phù hợp với loại đường, tốc độ và mục đích lái xe, không bị phụ thuộc vào những thuật toán được lập trình sẵn như ở xe số tự động.



Theo một số ý kiến, khi điều khiển xe số sàn, người lái phải sử dụng cả "tứ chi" nên cần độ tập trung cao hơn, giúp việc lái xe an toàn hơn. Ngoài ra, do có thể đạp côn cắt ly hợp bất kể lúc nào, do đó xe số sàn ít xảy ra trường hợp bị nhầm chân ga.



Giá rẻ, dễ bảo dưỡng