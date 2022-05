Vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM: Tài xế hé lộ nguyên nhân

Ngày 5/5, đại diện Chi cục Quản lí Đường bộ IV (QLĐB IV) cho biết, khảo sát bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã gây thiệt hại khoảng 900m2 mặt đường. Ngay trong hôm nay, Cục QLĐB IV sẽ khắc phục, sửa chữa mặt đường để đảm bảo ATGT.

Lực lượng PCCC tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường vụ cháy xe chở dầu nhớt trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM để ứng cứu. Ảnh: CTV

Cũng theo đơn vị này, bước đầu, lái xe chở dầu nhớt cho biết nguyên nhân do bố thắng bánh xe sau bị kẹt, trong khi đó trên xe đang chở dầu nhớt khiến lửa bốc cháy dữ dội.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, khoảng 12h45 ngày 4/5, xe tải chở dầu nhớt mang BKS 65C-023.42 do tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM về Tiền Giang.

Khi xe tải đến Km 37+550 đoạn thuộc ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội 7, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã huy động lực lượng có mặt phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xử lý sự cố.

Vụ việc đang được Công an TP.Tân An, tỉnh Long An điều tra, làm rõ nguyên nhân và mức độ thiệt hại do vụ cháy gây ra.