Vú sữa hoàng kim gần 200k/kg khiến chị em tò mò đặt mua tới tấp

Từ năm 2019, vú sữa hoàng kim được nhập khẩu về nước bán, tạo nên cơn sốt khiến nhiều người săn tìm mua bằng được với mức giá khá "chát" từ 900.000 đồng/kg.

Hiện nay, loại quả này đã được nhân giống và trồng thu trái rộng khắp cả nước nên giá cả đã giảm khá mạnh chưa đến 200.000 đồng/kg. Nhiều bài đăng bán online trên các chợ mạng giá từ 100.000 đồng - 180.000 đồng. Tuy nhiều người đăng bán giá còn rẻ hơn nữa nhưng chị em lưu ý vì trái này cũng có hàng loại 1, loại 2.

Theo chị Ninh (Thụy Khuê, Hà Nội) chia sẻ: "Khoảng 1 năm trở lại đây vú sữa hoàng kim cũng không phải nhập nhiều từ Trung về nữa vì nước mình cũng trồng khá nhiều ở miền Tây. Vì là loại trái mới nên nhiều người đặt mua, về bao nhiêu hết bấy nhiêu. Nhưng theo chị thấy, không phải ai cũng thích. Có nhiều người thấy lạ đặt mua ăn thử chê ngay, nhưng cũng nhiều người thì khen nức nở, đặt tiếp mấy kg".

Vú sữa hoàng kim còn được gọi là Abiu, vốn là một loại cây ăn quả mọc hoang ở Hawaii. Sau đó được nhân giống phát triển ở nhiều nơi. Khác với giống vú sữa thông thường, mỗi trái hoàng kim chỉ có một hạt nhưng khá to. Khi còn non, chúng có màu xanh, lúc chín ngả màu vàng tươi, càng chín trái càng lên màu rất đẹp.

Vú sữa hoàng kim có nhiều điểm khác so với giống vú sữa thông thường, mỗi trái chỉ có một hạt, vỏ màu vàng óng, đậu trái tự nhiên,... Ngoài ra, vú sữa hoàng kim cho trái quanh năm, trong khi loại thường chỉ có trái một vụ một năm. Do đó, sản lượng vú sữa hoàng kim tốt hơn so với giống thường.

Về mùi vị, theo cô Hoàn (Ba Đình, Hà Nội) cho hay: "Quả vú sữa vàng này có vị ngọt đậm và mùi thơm khác hẳn giống thông thường. Loại quả này vỏ mỏng hơn vú sữa thông thường mà dễ bảo quản để được lâu. Chỉ cần bọc giấy báo để ngăn mát tủ lạnh thì cả tuần vẫn tươi nguyên mà không mất hương vị".

Loại quả này ngoài màu vàng đặc trưng còn có một núm nhỏ hình chóp nhọn phía dưới, cùi trong. Một số người mô tả hương vị của nó tương tự như bánh flan caramel, có hương đặc trưng của vú sữa pha lẫn mùi thơm của xoài.