Cao điểm hè, Vietjet khai thác 10 đường bay đến và đi từ Cần Thơ

Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.