Việt Nam nhập khẩu hơn 70% giống lúa lai của Trung Quốc

10/11/2021 7:00 AM (GMT+7)

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam đưa ra khuyến cáo tới các địa phương để chủ động chuẩn bị cơ cấu giống cho vụ đông xuân 2021-2022, tại Hội nghị của Bộ NNPTNT về Đánh giá kết quả sản xuất năm 2021, triển khai sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 các tỉnh phía Bắc, sáng 9/11.

Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam đưa ra khuyến cáo tới các địa phương để chủ động chuẩn bị cơ cấu giống cho vụ Đông Xuân 2021-2022. Ảnh: Minh Ngọc

Việt Nam nhập khẩu 70-80% giống lúa lai từ Trung Quốc

Theo ông Báo, vụ đông xuân 2020-2021 được mùa từ Bắc vào Nam. "Chưa có vụ đông xuân nào được mùa như thế", ông nói.

Để vụ đông xuân 2021-2022 thắng lợi, ông Báo cho rằng, có 3 yếu tố quan trọng là: cơ cấu giống phù hợp với địa phương, thời vụ; đúng thời vụ (giống ngắn ngày, gieo cấy Xuân muộn); phương thức gieo trồng là sử dụng mạ non và hạn chế tối đa mạ gieo.

Bên cạnh đó, địa phương cần chú ý đến vấn đề chất lượng giống, bởi vụ mùa vừa qua mưa lớn, kéo dài, lúa đổ nhiều.



Các địa phương cần chỉ đạo sản xuất trà xuân muộn là chủ lực, tăng diện tích lúa chất lượng, giống chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện bất thuận. Sử dụng các giống lúa ngắn ngày.

Cùng với đó, sớm xây dựng kế hoạch sản xuất lúa vụ đông xuân 2021-2022; cơ cấu giống phù hợp với các địa phương.

Đặc biệt, cần chủ động chuẩn bị giống cho vụ đông xuân 2021-2022. Hiện nay, nước ta vẫn nhập khẩu từ 70-80% giống lúa lai từ Trung Quốc, trong khi đó, tháng 8/2021 nước xuất hiện mưa nhiều, bị lũ lụt.

Cộng với tác động tiêu cực của Covid-19 đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, dẫn đến tăng giá nhập khẩu, giá giống và thủ tục nhập khẩu rất phức tạp.

Sớm xây dựng kịch bản vụ đông xuân 2021-2022

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), vụ đông xuân 2021-2022 toàn miền Bắc dự kiến gieo cấy 1,081 triệu ha, giảm khoảng 6.000 ha so với lúa vụ đông xuân 2020-2021. Năng suất trung bình dự kiến đạt 64,4 tạ/ha tăng khoảng 0,2 tạ/ha so với năm trước, sản lượng ước đạt khoảng 6,965 triệu tấn, giảm khoảng 18.200 tấn so với cùng kỳ.

Trước dự báo sản xuất sẽ diễn ra trong điều kiện diễn biến thời tiết khá phức tạp, nhiều đợt rét đậm, rét hại mạnh, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh nêu rõ, để sản xuất vụ đông xuân đạt kết quả cao yêu cầu các địa phương sớm xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể; cơ cấu giống phải phù hợp với tình hình thời tiết cũng như dự báo nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ gieo cấy nhằm né tránh những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết; chủ động phòng trừ sâu bệnh, sử dụng nước tưới tiết kiệm.

Thứ trưởng Doanh nhấn mạnh, cùng với công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân, các địa phương cũng cần tiếp tục tập trung gieo trồng, chăm sóc các loại rau màu vụ đông, nhằm đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.