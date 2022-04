Chợ ngày càng ế, tiểu thương bỏ chợ

Hàng loạt quầy sạp tại các chợ truyền thống ở TP.HCM vẫn đóng, dù kinh tế tại thành phố đã dần khôi phục. Số lượng tiểu thương ra chợ tại nhiều nơi chưa bằng một nửa so với trước đây.



Tiểu thương bỏ chợ

Ghi nhận của phóng viên tại chợ An Đông (quận 5) - một trong những khu chợ sỉ lớn tại TP.HCM, chuyên cung cấp các mặt hàng thời trang như quần áo, giày dép đi các tỉnh vốn rất sầm uất nhưng từ sau Tết tới nay, lại vắng thê thảm.

Hàng loạt quầy sạp bên trong chợ đang đóng cửa. Nhiều tiểu thương cho biết các sạp này đóng đến mức bụi bặm, nhện giăng nhưng cũng chưa thấy chủ sạp rục rịch quay trở lại.

Hàng loạt sạp tại chợ An Đông (quận 5) đóng cửa. Ảnh: Phúc Minh

Chị Tuyết Nhung - chủ một sạp tại chợ An Đông, đang ngồi ngóng khách. Chị cho biết doanh thu mỗi ngày chưa đến 100.000 đồng, trong khi đó, đây lại là chợ sỉ tức hầu hết là khách mua hàng với số lượng lớn. Chị nói, với mức doanh thu này thì đủ hiểu tại sao tiểu thương không ra chợ.

Cảnh ế ẩm này đã hai năm nay từ khi có dịch, nên nhiều người đã quyết định cho thuê lại sạp, thậm chí sang sạp. Chợ quần áo sỉ Tân Bình (quận Tân Bình) cũng tương tự. Các con đường xung quanh chợ trước đây tấp nập và thường xuyên ùn tắc do xe đến chở hàng về nhưng hiện vắng tanh.

Tại chợ Bến Thành (quận 1), số lượng khách đến chợ mua sắm đã có nhiều tín hiệu khả quan hơn. Dù vậy, nếu len lỏi vào các lối đi nhỏ trong chợ thì tiểu thương bỏ sạp và chưa trở lại sạp khá nhiều. Theo lý giải của các tiểu thương, khách đến chợ còn quá ít nên những sạp hàng trong "kẹt" đìu hiu, chỉ những tiểu thương ở mặt tiền mới may ra có khách mua hàng.

Sạp đóng, ế khách tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh). Ảnh: Phúc Minh

Bà Hồ Thị Bình, tiểu thương chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết trong mấy chục năm kinh doanh ở chợ, chưa bao giờ thấy chợ vắng và tiểu thương lại "bỏ chợ" nhiều như vậy. Nhưng theo bà, tiểu thương "bỏ chợ" là chuyện chẳng mong muốn vì ra chợ không có khách nhưng vẫn phải trả tiền thuê sạp, thuế phí. Ngặt nỗi, nhiều người rao cho thuê sạp, sang sạp hai năm qua cũng không có người thuê.

"Tôi đã bỏ vốn ra đây thì phải theo, chứ hai vợ chồng đều lớn tuổi nên cứ ra ngoài này ngồi bán. Biết là ế nhưng vốn tôi đều để hết ở đây, nếu không ra, thật sự không biết lấy gì sống. Hôm nào may thì cũng có khách, nhưng xui nhiều hơn may", bà Bình nói và hy vọng tình hình tại chợ sẽ sáng sủa hơn trong thời gian tới.

Hỗ trợ tiểu thương, "cứu" chợ truyền thống

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Trưởng Ban quản lý chợ Bàu Cát (quận Tân Bình), cho biết tình hình kinh doanh tại chợ rất hẩm hiu. Số lượng tiểu thương ngưng kinh doanh ngày càng nhiều. Chợ có tổng cộng 515 sạp. Trước Tết, khoảng 40% số lượng sạp ngưng kinh doanh, nay đã tăng lên khoảng 50%.

"Chúng tôi đã liên tục gọi điện mời tiểu thương quay trở lại kinh doanh nhưng bà con cho rằng do bên ngoài bán tự phát quá nhiều trong khi họ kinh doanh trong chợ phải đóng đủ thứ thuế, phí nên không cạnh tranh lại. Nhiều tiểu thương nợ tiền thuế từ tháng 10/2021 đến nay nhưng ban quản lý vẫn chưa thu được do tiểu thương ngưng kinh doanh không có thu nhập", bà Mai nói.

Đại diện Ban quản lý An Đông Plaza, cho biết, đơn vị đã giảm 50% giá cho thuê sạp đối với khách mới thuê và cộng thêm thời gian thuê cho khách cũ đã thuê dài hạn. Từ tháng 4, khách thuê sạp sẽ được giảm 30% tiền thuê sạp.

Tiểu thương chợ Bến Thành ngồi hàng dãy, chờ khách. Ảnh: Phúc Minh

Bà Đỗ Thúy Hòa - Chủ tịch Hội Phụ nữ chợ Bà Chiểu, thông tin: Một số tiểu thương tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh, một số nghỉ luôn, không có nhu cầu kinh doanh nữa do vắng khách. Các mặt hàng thiết yếu hiện cũng ế ẩm do thực tế người dân không còn nhiều tiền mua hàng. Một số mặt hàng vải, si, bạc, giày dép đều vắng và thưa khách, nhiều khi cả tuần lễ chưa mở hàng.

Bà Hòa cũng nhìn nhận, cách thức buôn bán online là xu thế, nhiều khách hàng đến chợ cũng cho biết chuộng mua hàng online. Ban quản lý chợ Bà Chiểu đã cho tiểu thương đăng ký tham gia đưa gian hàng lên chợ mạng. Một đơn vị công nghệ thông tin lớn đã đến gặp các tiểu thương, lấy thông tin, chụp hình quầy sạp để đưa lên gian hàng trực tuyến. Tiểu thương đưa hàng lên mạng bán giai đoạn này hoàn toàn miễn phí.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Hiệp - Phó Ban quản lý chợ Bến Thành (quận 1) cho biết: "Tỷ lệ tiểu thương ra chợ được khoảng 40%. Khoảng 2-3 tuần nay, mở cửa du lịch, tình hình dịch bớt, thì lượng khách có tăng, chủ yếu khách du lịch nội địa. Khách quốc tế chưa nhiều nhưng vẫn tạo sự khởi sắc không khí phấn khởi cho tiểu thương".