Ứng dụng công nghệ để thích ứng bình thường mới

Ứng dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh là xu hướng tất yếu giúp doanh nghiệp cải tiến hoạt động hậu Covid-19.

Triển lãm các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 cho doanh nghiệp. (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát)

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp chủ động và sẵn sàng ứng biến trước những thay đổi của xã hội, thị trường, công nghệ… hạn chế tối đa tác động của dịch Covid-19, mới đây, Hội Tin học thành phố (HCA) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, các hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ thông tin tổ chức hội thảo chuyên đề “Quản trị doanh nghiệp thông minh, việc cần làm khi doanh nghiệp trở lại hoạt động”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi để thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19”nhằm tư vấn, giới thiệu các giải pháp, ứng dụng, mô hình công nghệ, mô hình kinh doanh số trước xu thế thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19. Tổng Thư ký HCA Vũ Anh Tuấn chia sẻ: Không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin trong vận hành, quản trị doanh nghiệp, nhất là giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19”. Chuỗi hội thảo hứa hẹn mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn từ các đối tác, doanh nghiệp công nghệ thông tin triển khai thành công cũng như am hiểu về công nghệ mới thúc đẩy năng suất, giảm chi phí vận hành và tối ưu hóa lợi nhuận. Ứng dụng công nghệ, triển khai cách làm mới, phương thức tiếp cận mới sẽ giúp doanh nghiệp linh hoạt đưa ra các phân tích, dự báo chính xác dựa trên dữ liệu thực, từ đó bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn trên các khía cạnh quản trị, tài chính, bán hàng, nhân sự…

Các chuyên gia cho rằng, để thích ứng với thời kỳ số và thời kỳ Covid-19, trên thế giới cũng như ở nước ta đã xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh tại nhà, xuất hiện nhiều ngành nghề và mô hình kinh doanh mới. Nhiều doanh nghiệp mới năng động xâm nhập thành công và dẫn dắt thị trường, nhất là đội ngũ star-tup với tư duy sáng tạo và linh hoạt đang vươn lên tạo ra những ngành hàng mới, dẫn đầu thị trường ngách của họ. Từ đó, dẫn tới nhu cầu trong tương lai sẽ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp mới. Giám đốc Công ty The Pathfinder Trần Anh Tuấn cho rằng: Hiện nay, chuyển đổi số mô hình kinh doanh suy cho cùng nằm ở tư duy thiết kế kinh doanh. Có bốn khía cạnh khi tư duy thiết kế kinh doanh là đổi mới tầm nhìn chiến lược, đánh giá lại chuỗi giá trị, tái cấu trúc tổ chức nội bộ và tái kết nối khách hàng. Ngoài ra, cần quan tâm đổi mới phạm vi kinh doanh, đầu tư đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới hệ sinh thái sản phẩm, đổi mới hệ sinh thái kinh doanh và mô hình doanh thu. Trong đó, quan trọng của đổi mới mô hình kinh doanh là tư duy làm thế nào để chuyển đổi văn hóa của doanh nghiệp phù hợp với văn hóa số, cải tiến quy trình để gắn kết mọi người và làm việc hiệu quả. Quản trị mô hình kinh doanh mới chính là quá trình quản trị sự thay đổi và bản chất của chuyển đổi số chính là sự chuyển đổi mô hình kinh doanh dựa trên các yếu tố cộng hưởng khác nhau. Một mô hình kinh doanh thành công phải dựa trên hai yếu tố là sản phẩm dịch vụ có giá trị cho khách hàng, được khách hàng thừa nhận và mô hình kinh doanh mang lại nhiều nguồn thu, lợi nhuận tốt để phát triển bền vững. Đó chính là kết quả của đổi mới sáng tạo thành công. Theo ông Lâm Bảo Vương, chuyên gia kỹ thuật, Công ty cổ phần tập đoàn HiPT, trong bối cảnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhu cầu làm việc từ xa đang trở thành xu hướng mới. Giải pháp “Cloud Virtual Desktop - VDI” sẽ là một cuộc cách mạng hóa cách làm việc từ xa dành cho doanh nghiệp. Giải pháp này mang điện toán đám mây đến với mọi người, người dùng có thể làm việc mọi lúc mọi nơi; nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, giải pháp giúp giảm được chi phí đầu tư các trang thiết bị, đơn giản hóa đội ngũ vận hành và tăng giá trị của doanh nghiệp; bảo đảm sức khỏe, bảo đảm hoạt động doanh nghiệp được diễn ra thông suốt.

Các chuyên gia cũng đề xuất nhiều giải pháp để giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, tăng sức cạnh tranh và phục hồi sản xuất, kinh doanh nhanh hậu Covid-19. Trong đó có giải pháp WEONE là hệ thống tự động hóa doanh nghiệp, số hóa quy trình công việc và quản lý giám sát trên không gian số, không giới hạn không gian và thời gian, giúp nhà quản trị nắm bắt thông tin điều hành công việc hiệu quả. Phần mềm quản lý công việc WEONE được sử dụng để quản lý công việc cá nhân và doanh nghiệp. Đối với giải pháp Oracle Netsuite ERP, giải pháp này cung cấp quy trình tổng thể và các chức năng để tổng hợp, đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin vào một hệ thống duy nhất, phục vụ nhu cầu riêng lẻ và đa dạng của các phòng, ban khác nhau như nhân sự, tài chính, nhà kho, cung ứng, mua hàng, R&D (nghiên cứu và phát triển)… Oracle Netsuite ERP phù hợp hầu hết các loại hình doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau như sản xuất, bán sỉ, bán lẻ, dịch vụ…