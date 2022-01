Trồng hành tím bán Tết

Nông dân thị xã Vĩnh Châu đang vào vụ thu hoạch hành tím sớm phục vụ thị trường Tết năm 2022.





Đến thời điểm này, tại thị xã Vĩnh Châu - thủ phủ hành tím của tỉnh Sóc Trăng, trong niên vụ 2021-2022)đã xuống được 1.200/1.600ha hành sớm, ước sản lượng hơn 19.000 tấn, đây là vụ thu hoạch hành để bán Tết Nguyên đán 2022.

Vụ hành sớm năm nay, nông dân xuống giống sớm hơn cùng kỳ hằng năm khoảng 20 ngày, do thời tiết thuận lợi vào các tháng 8, 9 ít mưa nên nông dân tranh thủ xuống giống. Cùng với đó, do nhân công nhiều hơn các năm, nông dân xuống giống sớm để giảm áp lực cho vụ hành chính vụ và kỳ vọng thuận lợi đầu ra sau thu hoạch.

Ðể giúp nông dân giảm chi phí, tăng lợi nhuận khi trồng hành, nhất là sản xuất hành tím an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho nhiều thị trường khác nhau, từ năm 2017 đến nay Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện các mô hình sản xuất hành tím an toàn, theo hướng hữu cơ sinh học với diện tích khoảng 1.000ha/vụ. Theo thống kê vụ hành tím sớm phục vụ Tết Nguyên đán 2022 đã xuống giống khoảng 1.200ha tập trung tại các xã Vĩnh Hải, Lạc Hòa, Vĩnh Hiệp (trồng trên bờ bao nuôi tôm) và phường 2, thị xã Vĩnh Châu, trong đó hơn 40% trồng hành tím theo hướng hữu cơ.

Việc triển khai mô hình trồng hành tím an toàn, theo hướng hữu cơ sinh học, giúp giảm bớt chi phí đầu tư, nhất là trong thời điểm giá phân bón hóa học tăng cao như hiện nay. Thấy được lợi ích đó, nhiều năm qua, hộ trồng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu vẫn duy trì diện tích trồng hành theo mô hình trên qua từng mùa vụ. Bởi hành tím trồng theo hướng hữu cơ sinh học, sử dụng phần lớn phân hữu cơ, hạn chế tối đa dùng phân hóa học, giảm rất nhiều chi phí đầu tư. Số lần phun thuốc hóa học giảm còn từ 2-4 lần/vụ, góp phần bảo vệ môi trường và cải tạo đất trồng. Chất lượng củ hành tím nâng lên, màu sắc đẹp, củ to đều, bảo quản lâu, khách hàng ưa chuộng, bán được giá hơn.

Theo ông Nguyễn Thành Phước, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng, để đảm bảo năng suất vụ hành sớm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2022, ngoài khâu chọn giống, cần trồng hành khoảng cách hợp lý và đất trồng hành phải cao, để ruộng hành dễ thoát nước, khi gặp mưa nhiều. Cần tăng cường sử dụng phân hữu cơ, góp phần cải tạo đất, giảm chi phí đầu tư, nâng cao chất lượng củ hành tím. Ðồng thời, quan tâm theo dõi một số đối tượng bệnh hại trên hành như bệnh thối củ do vi khuẩn, bệnh đốm vòng, bệnh do héo vàng. Do vậy, khi mưa, bão xuất hiện bà con trồng hành cần phun ngừa thuốc trừ bệnh do nấm và vi khuẩn, kết hợp phun Comcat giúp rễ hành phát triển. Tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học, phòng trừ các đối tượng dịch hại, để sử dụng thuốc có hiệu quả nên luân phiên các loại thuốc có hoạt chất khác nhau (khi phun thuốc chỉ dùng hỗn hợp tối đa 2 loại thuốc) và cần bổ sung thêm Ca, Si giúp hành cứng cây, lá hành dày giảm dập lá do mưa và kết hợp sử dụng chất bám dính trên hành, nhằm tăng hiệu quả sử dụng thuốc.