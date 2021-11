Trở thành ông chủ chuỗi bán lẻ nổi tiếng nước Mỹ nhờ những quả trứng ngoại cỡ

Ông Joe Coulombe hồi 60 năm trước là một doanh nhân trẻ điều hành một chuỗi cửa hàng tiện lợi đang thất bại có tên là Pronto Markets, theo CNBC.

Hiện, ông được biết đến với cái tên “Trader Joe”, người sáng lập ra đế chế bán lẻ Trader Joe's. Chuỗi cửa hàng này có hơn 530 địa điểm trên khắp nước Mỹ, với 10.000 nhân viên và doanh thu năm 2020 ước tính 16,5 tỉ USD.

Theo một cuốn hồi ký được xuất bản vào đầu năm 2021, những quả trứng cực lớn là bí quyết cho sự thành công của đế chế này.

Ông Coulombe, qua đời vào tháng 2/2020 ở tuổi 89, đã kể câu chuyện trong cuốn sách “Becoming Trader Joe: How I Did Business My Way & Still Beat the Big Guys” (tạm dịch: Trở thành Trader Joe: Con đường làm giàu và đánh bại đối thủ của tôi”), xuất bản hồi tháng 6/2021.

Sự nghiệp kinh doanh của doanh nhân Coulombe bắt đầu vào năm 1962, khi Pronto Markets mới chỉ là một chuỗi cửa hàng tiện lợi nhỏ với khoảng 10 cửa hàng ở California, đang vật lộn để cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn như 7-Eleven.

Ông Coulombe viết: “Một người nông dân cầm theo những quả trứng đến văn phòng nhỏ của tôi. Ông ấy đang gặp một vấn đề với những quả trứng có kích cỡ vô cùng lớn”.

Người nông dân tuyệt vọng đã đề nghị bán những quả trứng có kích thước lớn hơn 12% so với những quả thông thường với giá bằng nhau cho ông Coulombe. Mặc dù không có đủ trứng để cung cấp cho các siêu thị lớn nhưng người nông dân vẫn bị lỗ nếu không thể bán được chúng.

Ông Coulombe đã ngay lập tức thỏa thuận làm việc với người nông dân và tiến hành quảng cáo về việc bán giảm giá những quả trứng lớn với giá tương đương các quả trứng thông thường. Công việc kinh doanh thuận lợi - nhưng quan trọng hơn, nhờ đó, Coulombe phát hiện ra các cách để khai thác các kẽ hở và sự kém hiệu quả của thị trường để có lợi nhuận.

Ông Coulombe viết: “Các quảng cáo mà chúng tôi bắt đầu chạy đã cách mạng hóa Pronto Markets và giúp tạo ra lợi nhuận, trước tiên là để đứng vững và sau đó là xây dựng Trader Joe’s”.

Khi công ty ngày càng phát triển, những trải nghiệm về việc kinh doanh trứng đã trở thành “một trong những nền tảng của thiết lập bộ máy buôn bán hàng hóa của Trader Joe’s”, giúp ông lập nên 4 đặc điểm để xác định sản phẩm nào nên kinh doanh. Các mặt hàng cần có “giá trị cao, tốc độ tiêu thụ cao, dễ dàng xử lý và thứ gì đó mà chúng tôi có thể trở nên nổi bật về giá cả hoặc chủng loại".

Ở một thời điểm khác, ông Coulombe và đội ngũ nhận ra rằng các cơ quan quản lý của Mỹ đã đặt ra những hạn chế chặt chẽ đối với việc nhập khẩu hầu hết các loại phô mai, để giúp giữ tính cạnh tranh cho phô mai sản xuất trong nước – tuy nhiên không có quy định nào áp dụng cho phô mai Brie.

Trader Joe’s nhanh chóng trở thành nhà nhập khẩu Brie lớn nhất của Mỹ và thậm chí còn bán loại phô mai này với giá thấp hơn Velveeta trong một thời gian. Sau đó, công ty áp dụng các nguyên tắc tương tự để kinh doanh các sản phẩm như cà phê nguyên hạt và siro cây phong.

Trong cuốn hồi ký của mình, ông Coulombe mô tả những quả trứng cực lớn mà ông bán tại Pronto Market là “bước đột phá về kiến thức sản phẩm đầu tiên của chúng tôi". Và nó chắc chắn không phải là cuối cùng.