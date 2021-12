Trekking, chèo SUP ngay tại Sài Gòn

Một doanh nghiệp du lịch lữ hành tại TP.HCM vừa tung ra tour trekking ngay tại thành phố, để đáp ứng nhu cầu đi du lịch của người dân. Trekking, chèo SUP là môn thể thao, kết hợp du lịch khám phá nổi lên vài năm trở lại đây.



Ở Sài Gòn, trekking ở đâu?

Địa điểm trekking kết hợp chèo SUP (chèo thuyền đứng) để du khách khám phá là tại Cần Giờ. Rừng ngập mặn Cần Giờ cách trung tâm TP.HCM gần 40km. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ có tổng diện tích hơn 75.000ha được xem là điều kiện lý tưởng để trekking ngay tại TP.HCM.

Theo kế hoạch tour, du khách sẽ tận hưởng không khí đầu ngày với ly cà phê sáng thơm ngon tại Saigon South Marina Club - một trong những khu tổ hợp giải trí sang trọng ở quận 7, TP.HCM với khu vườn nhiệt đới yên tĩnh bên dòng sông thơ mộng.

Trên đường trekking 5km trong rừng ngập mặn Cần Giờ, du khách sẽ có nhiều điểm check-in thú vị. Ảnh: Blue Iroiro.

Rời thành phố, đoàn đến với rừng ngập mặn Cần Giờ. Ở đây, sau khi tham quan, tìm hiểu về quá trình phục hồi hệ sinh thái Cần Giờ, khách sẽ chính thức bước vào trải nghiệm thú vị nhất của tour. Đó là trekking và kết hợp chèo SUP.

Đoạn đường rừng trekking, chinh phục rừng ngập mặn Cần Giờ khoảng 5km. Đó là con đường uốn lượn, rêu phong rợp bóng mát bởi những hàng đước xanh cao vút. Với dân trekking chuyên nghiệp, cự ly này rất nhẹ nhàng nhưng mới lạ. Còn với những du khách lần đầu trekking, họ sẽ làm quen dễ dàng với loại hình du lịch này và đặc biệt là được nạp năng lượng sau những ngày làm việc, học hành.

Kết thúc hành trình, du khách sẽ đến với "môn thể thao phối hợp" tiếp theo là chèo SUP - môn thể thao rất được các bạn trẻ yêu thích hiện nay.

Du khách sẽ được cập nhật kiến thức, hướng dẫn cách thức chèo SUP một cách an toàn để có thể tự tin trải nghiệm được ngay.

Sau khi trekking, du khách sẽ trải nghiệm chèo SUP, len lỏi qua từng con lạch giữa rừng đước bạt ngàn. Ảnh: V.Thảo.

Chiếc SUP sẽ nhẹ nhàng len lỏi qua từng con lạch giữa rừng đước xanh ngát, bạt ngàn. Với những người trẻ yêu thích mạng xã hội, đây còn là cơ hội để tạo dáng với một không gian không thể độc đáo hơn để có những bức ảnh "siêu mịn" cực chất.

Kết thúc hành trình trekking và chèo SUP là bữa tiệc BBQ hải sản tươi ngon, được đánh bắt ngay tại vùng biển Cần Giờ.

Tour trekking, chèo SUP này đi và về trong ngày, thích hợp vào dịp cuối tuần. Giá tour 1.290.000 đồng/khách.

Xu hướng trekking, chèo SUP mới nổi

Trekking là một hoạt động du lịch dã ngoại mà những người đi trekking (hay được gọi là trekker) có những chuyến đi bộ đường dài, đi bộ leo núi nhiều ngày, băng qua những cung đường với đủ loại địa hình. Trekking chỉ có một phương tiện di chuyển duy nhất là đôi chân.

Tà Năng - Phan Dũng (cung đường trekking đi qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận), vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng), Lang Biang (Lâm Đồng), Vườn quốc gia Pù Luông (Thanh Hóa)… là những cung đường trekking đẹp nhất tại Việt Nam.

Tà Năng - Phan Dũng, cung đường trekking nổi tiếng tại 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ảnh: Trung Phạm.



Còn chèo SUP, tên gọi khác là chèo thuyền đứng là loại hình thể thao giải trí phổ biến tại vùng hồ nước phẳng lặng, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Người chơi sẽ đứng trên một tấm ván lớn và sử dụng mái chèo để di chuyển trên mặt nước. Bộ môn thể thao dưới nước này gần đây đang được giới trẻ Việt Nam đón nhận nồng nhiệt.

Tại TP.HCM, giới trẻ đang tìm môn thể thao này vào mỗi dịp cuối tuần và chèo SUP ngay trên sông Sài Gòn. Một số nhóm chèo SUP chuyên nghiệp đang cung cấp dịch vụ. Chi phí cho một buổi chèo SUP dao động trong khoảng 300.000-600.000 đồng/chiếc SUP, tùy vào các loại và dòng ván khác nhau.

Đại diện đơn vị cung cấp tour kết hợp trekking và chèo SUP ở Cần Giờ cho hay đây là sản phẩm du lịch lần đầu tiên ra mắt dành cho những ai đam mê chinh phục bản thân, khám phá thiên nhiên.

Trước đây, nói đến trekking, khách chỉ nghĩ đến cung đường hoang sơ, nhiều thử thách nhưng sau đợt dịch, nhu cầu sẽ đa dạng hơn, hướng đến vận động, khám phá, chinh phục thiên nhiên nhiều hơn.

Ngay tại TP.HCM, khách vẫn có thể trekking và chèo SUP xuyên rừng đước bạt ngàn, tận hưởng bầu không khí trong lành tuyệt đối và đặc biệt là tìm nguồn năng lượng tích cực sau đợt dịch vừa qua.