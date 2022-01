Trẻ mầm non TP.HCM sẽ đến trường học trực tiếp từ tháng 2/2022

TP.HCM cho phép trẻ mầm non tới trường học trực tiếp từ tháng 2/2022 theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Phân công trực và thường xuyên thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tại các trường; Rà soát danh sách trẻ đăng ký nhập học theo lứa tuổi, giữ liên lạc với phụ huynh để hỗ trợ, củng cố kỹ năng và kiến thức cho trẻ khi chưa đến trường.

Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, trẻ em đến trường tham gia các hoạt động trực tiếp theo tinh thần tự nguyện của cha mẹ hoặc người chăm sóc. Thời gian kết thúc năm học dự kiến vào ngày 29/7/2022.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu giám đốc Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm quyết định cho trẻ nghỉ học khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù. Đồng thời, chỉ đạo triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ nhà giáo, trẻ em.

Tại TP.HCM, gần 8 tháng qua, trẻ em mầm non không thể đến trường học tập vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Năm nay, TP.HCM có hơn 1.360 trường mầm non, khối công lập có 472 trường. Ngoài ra, thành phố có hơn 1.800 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục. Tổng số trẻ mầm non là hơn 355.000 bé.