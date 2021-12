Tranh thủ đi xem nhà đất, môi giới tăng tốc mùa cận Tết

Đất nền các tỉnh giáp ranh vẫn là dòng sản phẩm được ưu tiên hàng đầu. Có thể tuy không sôi động như giai đoạn đầu năm 2021 nhưng vẫn sẽ có lượng giao dịch đáng kể, đặc biệt tại các địa phương có các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Phân khúc căn hộ, đặc biệt căn hộ tầm trung sẽ luôn được những người có kế hoạch mua nhà tìm kiếm và lựa chọn. Tuy nhiên, nguồn cung mới ở phân khúc căn hộ có thể tiếp tục hạn chế, chủ yếu là những dự án đã chuẩn bị từ trước.

Theo DKRA Vienam, sức mua chung trong quý cuối năm, về cơ bản sẽ diễn biến tương tự hoặc tăng nhẹ so với quý 3/2021, nhưng vẫn suy giảm so với Quý 1 hoặc cùng kì năm 2020. Nguyên nhân do người mua bị ảnh hưởng về thu nhập, một số khác cũng đang thận trọng quan sát. Ngoài ra, thị trường thứ cấp chưa tích cực và việc này cũng tác động đến sức mua của thị trường sơ cấp. Điểm sáng của Quý 4 vẫn dựa vào những người có tiềm lực tài chính có sẵn.

Quả thực, nhà đầu tư đã tăng nhịp đi xem nhà đất nhiều hơn, để nghe ngóng xem xét BĐS, nhưng giao dịch chưa bùng nổ sau thời điểm giãn cách. Dĩ nhiên, giao dịch vẫn diễn ra ở các sản phẩm giá tốt, pháp lý ổn và tiềm năng tăng giá khu vực còn lớn.

Lượng nhà đầu tư đổ về các tỉnh lân cận Sài Gòn để xem đất đai đã tăng nhiệt đáng kể 2 tuần trở lại đây. Trong số này những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vẫn tìm kiếm BĐS phù hợp để đón sóng đầu tư vào đầu năm sau.

Theo đó, môi giới BĐS cũng tranh thủ giai đoạn này để "kiếm bánh chưng" dịp Tết. Các môi giới liên tục đăng tin, dẫn khách đi xem đất. Trong đó, có nhiều lô đất nông nghiệp diện tích lớn tại các tỉnh lân cận Sài Gòn được khách đầu tư quan tâm.

"Khoe" với chúng tôi, anh T, môi giới Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho hay, khoảng 2 tuần này khách đi xem đất khá nhiều, chủ yếu là khách tại Tp.HCM. Giao dịch thành công dù chưa đột biến nhưng có ngày cũng giao dịch được 2-3 nền đất, có ngày thì 1 nền. Khách hàng quan tâm đến các mảnh đất vườn giá mềm, hoặc đất thổ cư nhưng diện tích vừa phải từ 70-90m2, mặt tiền đường rộng.

Trước đó,chuyên gia BĐS Đoàn Thiên Việt cho rằng, cận Tết là thời điểm vàng để mua BĐS đầu tư. Nhiều NĐT vẫn miệt mài tìm mua thời điểm cận Tết. Nếu mua được BĐS rẻ hơn 20% thì qua Tết âm lịch có thể chốt lời được 25%, đó là khoản lời rất quan trọng đối với việc đầu tư ngắn hạn.

Vị chuyên gia này có 2 lý do để mua BĐS vào dịp cận Tết. Thứ nhất, giá rẻ hơn. Theo ông Việt, khá nhiều BĐS được chủ bán ra dịp này nhằm mục đích gom tiền làm một việc khác cần thiết hơn. Ví dụ như nhập hàng bán Tết, cần tiền mặt xài Tết cho thư thả, hay trả nợ cuối năm..

Thực tế, những chủ BĐS này không chỉ rao bán thời điểm cận Tết mà trong cả năm họ đã hạ giá BĐS để bán ra thu dòng tiền gấp. Càng cận Tết, họ càng muốn bán BĐS khi có người trả giá mua, vì nếu từ chối thì khả năng ôm thêm ít nhất 1 tháng nữa qua Tết cũng chưa chắc bán được, mà việc thì đang cần tiền gấp.

Cũng vì lý do này, nhiều chủ BĐS đã chấp nhận rao hạ giá bớt đi so với giá kì vọng, chấp nhận thương lượng rẻ hơn.

Thứ hai, nhiều lựa chọn. Vị chuyên gia này cho rằng, khi đi mua BĐS, NĐT thường thích hoặc rất thích BĐS nào đó, có hành động trả giá rẻ rồi nhưng sợ người khác mua mất với giá cao hơn hoặc mua nhanh hơn.

Tâm lý sợ không bán được ở người bán thì ngược lại tâm lý sợ không mua được ở người mua. Đặc biệt, NĐT thường có tâm lý là giá đã hợp lý rồi nhưng vẫn muốn mua rẻ hơn một chút. Vào những ngày cận Tết, không nhiều người đi mua mà lại có nhiều BĐS, thậm chí có những BĐS bán tháo, hạ giá, thì đây rõ ràng là cơ hội để người mua có nhiều sự lựa chọn, có thời gian lựa chọn và có quyền làm giá hơn.

"Tôi vẫn đang miệt mài tìm BĐS "thơm" để mua trước Tết. Mua được BĐS rẻ hơn 20% thì qua đầu năm tôi bán xem như lời được 25%, đó là khoản lời rất quan trọng đối với việc đầu tư ngắn hạn", ông Việt nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo ông Đoàn Thiên Việt mua BĐS cận Tết cũng là đang giúp các bạn môi giới BĐS đón cái Tết "bánh chưng có thịt". Thực tế, rất nhiều bạn môi giới gần như đã buông xuôi từ đầu tháng Chạp, một số khác đang mất năng lượng trên chặng đua 20 ngày hay 45 ngày chưa bán được sản phẩm. Vì thế, việc tạo ra giao dịch mua bán thời điểm này có lợi cho nhiều bên, kích thích thị trường BĐS.