Trải nghiệm mở trong các tour khép kín - bước chuẩn bị để phục hồi du lịch

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ tháng 11/2021), thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thông qua các chuyến bay thuê bao và chuyến bay thương mại tại Phú Quốc, Cam Ranh, Quảng Nam, Đà Nẵng. Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2022), mở rộng phạm vi đón du khách quốc tế, kết nối các điểm đến thông qua chuyến bay thuê bao và quốc tế thường lệ. Giai đoạn 3 (từ quý II/2022), mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách quốc tế với điều kiện bảo đảm các phương án phòng, chống dịch theo quy định.

Trước điểm xuất phát của lộ trình này, Quảng Nam đã xây dựng các phương án, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực, tuân thủ biện pháp phòng dịch để hoạt động du lịch "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".





Trải nghiệm mở trong các tour khép kín

Tổng Giám đốc điều hành Hoiana Steve Wolstenholme nhấn mạnh, lộ trình mở lại hoạt động du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát một cách chặt chẽ, cộng đồng được phổ cập vaccine là cơ hội tốt để ngành du lịch lấy lại vị thế của mình. Là đơn vị được chọn đón khách thí điểm, Hoiana chủ động chuẩn bị, kết nối với các điểm đến, xây dựng phương án đón khách một cách một cách bài bản, tránh tình trạng vừa mở cửa thì phải đóng cửa vì không đảm bảo an toàn, gây mất hình ảnh, niềm tin đối với du khách. Nhu cầu trải nghiệm của du khách sau thời gian dài bị "đóng băng" là điều không tránh khỏi song yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu.

Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn Phan Hộ cho biết, thời gian qua, tuy tình hình dịch bệnh vắng khách nhưng công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch tại quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn vẫn được duy trì thường xuyên, đảm bảo phục vụ du khách. Các sản phẩm, dịch vụ du lịch như múa Chăm, trung chuyển xe điện, dịch vụ bán hàng, thuyết minh di tích... được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng. Kiến trúc công trình được duy tu, bảo dưỡng sẵn sàng phục vụ du khách trong thời gian tới.

Ban Quản lý đang xây dựng nhiều sự kiện, sản phẩm độc đáo, mới mẻ phục vụ du khách khi du lịch từng bước được mở cửa. Một trong những sản phẩm du lịch đó là "Đêm Mỹ Sơn huyền thoại" được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực trong bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể dân gian, có khả năng thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Đây là một trong những sản phẩm được nhiều hãng lữ hành, công ty hoạt động trong ngành du lịch trong và ngoài tỉnh tích cực đón nhận để phục vụ du khách trải nghiệm mở trong các tour khép kín khi dịch bệnh dần được kiểm soát, ông Phan Hộ cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân chia sẻ: Để chuẩn bị đón khách du lịch theo lộ trình của Chính phủ, tỉnh đã chọn 3 đơn vị gồm Hoiana, TUI Blue Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An để cung cấp dịch vụ du lịch. Đặc biệt, phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn được thí điểm đón khách tham quan. Trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ngành du lịch Quảng Nam từng bước hướng đến các sản phẩm gắn với cộng đồng để du khách trải nghiệm mở trong các tour khép kín. Do đó vai trò của các công ty lữ hành trong việc xây dựng tour, tuyến gắn với chất lượng, sản phẩm du lịch, dịch vụ ở giai đoạn thí điểm này rất quan trọng, có yếu tố quyết định để khôi phục hoạt động du lịch bền vững.





Tuân thủ tuyệt đối biện pháp phòng dịch

Du khách tham quan Phố cổ Hội An. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, do vậy việc Hội An được chọn làm điểm đến trong lộ trình mở cửa trở lại là niềm vui không chỉ riêng với thành phố, với tỉnh Quảng Nam mà còn có sức lan tỏa tới các trung tâm du lịch lớn trong khu vực. Để mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, thành phố tập trung cải thiện môi trường du lịch, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin và đào tạo lại nguồn nhân lực.