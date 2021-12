Trái cây ĐBSCL vào vụ tết

Nông dân tỉnh Tiền Giang chăm sóc trái cây bán tết 2022. Ảnh: NGỌC PHÚC

Sẵn sàng cho vụ tết

Bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh) là loại cây đặc sản nổi tiếng nhiều năm của tỉnh Vĩnh Long. Hàng năm, nơi đây cung ứng cho thị trường tết hàng trăm tấn bưởi, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả.

Len lỏi vào vùng trồng bưởi Năm Roi, chúng tôi cảm nhận được không khí xuân đã về khi các nhà vườn đang tất bật chăm sóc để chuẩn bị bán vụ tết 2022. Theo Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh, trên địa bàn xã có khoảng 2.100ha bưởi, tập trung ở các xã Mỹ Hòa, Đông Thành và Thuận An.

Ông Nguyễn Văn Tâm, ngụ xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh) cho biết: “Gia đình có 10 công bưởi Năm Roi, trung bình mỗi năm thu hoạch hơn 50 tấn trái, trừ chi phí còn lãi hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng dịch Covid-19, cộng với giá phân bón tăng cao và lo ngại thị trường tiêu thụ không mạnh như mọi năm nên nông dân cân nhắc giảm sản lượng sản xuất vụ tết nhằm tránh nguy cơ cung vượt cầu”.

Cùng quan điểm trên, ông Lê Văn Tư, ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè (Tiền Giang) bộc bạch: “Hiện nay nông dân vào cao điểm chăm sóc bưởi da xanh để bán tết 2022. Thông thường bưởi chưng tết cần o bế cho trái to, màu da đẹp và phải có cuốn to, lá đẹp… thì khách mới chuộng. Song, điều nông dân lo nhất hiện nay giá bưởi da xanh không cao (chỉ khoảng 20.000- 30.000 đồng/kg) do ảnh hưởng dịch Covid-19 thời gian qua, khiến lợi nhuận của nông dân bị giảm. Dù vậy, ai cũng hy vọng giá bưởi tết sẽ cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn”.

Theo UBND xã Mỹ Lương, toàn xã có khoảng 983ha cây ăn trái các loại. Hiện tại nông dân đang tập trung chăm sóc vườn cây và chờ thương lái đến đặt cọc mua trong những ngày tới.

Người dân tỉnh Long An đang tích cực chăm sóc dưa hấu cho dịp tết, hy vọng được giá cao. Ảnh: NGỌC PHÚC



Tại huyện biên giới Vĩnh Hưng (Long An) nhiều nông dân tất bật chăm sóc vụ dưa hấu tết 2022. Toàn huyện Vĩnh Hưng có hơn 260ha dưa hấu, tập trung ở các xã Vĩnh Bình, Thái Bình Trung, Khánh Hưng…

Ông Trần Thanh Lâm (xã Khánh Hưng) đang canh tác gần 5ha dưa hấu chia sẻ: “Vụ dưa tết năm rồi cho năng suất bình quân đạt 70 tấn/ha, thương lái mua tại ruộng với giá 9.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng/ha. Riêng thị trường tết năm nay thì chưa biết như thế nào, tuy nhiên nông dân vẫn tập trung lo ruộng dưa phát triển tốt và sẵn sàng bán cho thương lái vào những ngày tới…”.

Liên kết tìm đầu ra

Ông Nguyễn Tấn Phát, Chi hội trưởng chi Hội nông dân ấp Mỹ Phước 1 (xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nhìn nhận, thời tiết năm nay không mấy thuận lợi, với đợt nắng nóng khiến một số vườn cây bị ảnh hưởng. Nông dân đã phải vất vả chăm sóc như bón phân, tưới nước liên tục... “Gia đình tôi sản xuất 7,5 công bưởi Năm Roi, mỗi năm thu hoạch trên 30 tấn trái, riêng năm nay thì giảm sản lượng và giá cũng chưa được như mong muốn”, ông Phát nói.

Nông dân xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) chăm sóc vườn bưởi Năm Roi. Ảnh:- QUỐC AN



Ông Nguyện Văn Thật, xã viên Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc Hòa Hưng (xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Vụ xoài tết năm nay cũng bị ảnh hưởng thời tiết nên một số vườn xoài bị hư bông, cho trái ít. Do sản lượng giảm nên nông dân hy vọng giá gần tết sẽ tăng để bù lại”.

Cũng theo ông Thật, vụ tết năm trước xoài cát Hòa Lộc có giá khoảng 70.000- 100.000 đồng/kg, nếu năm nay vẫn giữ giá này thì cũng chấp nhận được.

Tại vùng chuyên canh quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp), ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lai Vung cho biết, nông dân đang sản xuất hơn 300ha quýt hồng bán tết, với sản lượng đạt hơn 2.000 tấn. Bên cạnh quýt hồng bán trái thì nông dân huyện Lai Vung còn chuẩn bị các sản phẩm quýt hồng trồng chậu (quýt kiểng) nhằm phục vụ đa dạng thị trường tết. Hiện tại nông dân trồng quýt hồng chậu đang tập trung các khâu tạo dáng, chăm sóc trái cho bóng, đẹp. Theo đó, tùy vào hình dáng và số lượng trái quýt trên chậu mà có giá bán khác nhau, dao động từ 2-7 triệu đồng/chậu.

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) chia sẻ, ngành nông nghiệp địa phương đang phối hợp với các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp… nhằm liên kết tìm đầu ra cho trái cây tết. Ngoài tiêu thụ ở thị trường nội địa thì địa phương còn hỗ trợ liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp thu mua trái cây để xuất khẩu sang thị trường các nước trên thế giới.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết, để đảm bảo sản lượng và chất lượng cây ăn trái cung ứng nhu cầu thị trường tết, ngành nông nghiệp đã bố trí lịch thời vụ hợp lý, hướng dẫn kỹ thuật canh tác; đẩy mạnh hình thành các vùng sản xuất chuyên canh mang tính hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị… Đây được xem là hướng đi lâu dài nhằm tăng lợi nhuận cho nông dân trồng cây ăn trái.