TP.HCM chính thức mở lại quán ăn tại chỗ từ ngày 28/10

Chiều 27/10, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã ký văn bản khẩn gửi các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức về việc mở lại dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ được mở lại từ ngày 28/10.



Theo đó, các hàng, quán được mở bán tại chỗ nếu đáp ứng được các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống Covid-19. Ngoài ra, các cơ sở cần tuân thủ những quy định cụ thể.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu, các hàng, quán phải đóng cửa trước 21h hàng ngày, công suất tối đa được duy trì từ 50% trở xuống. Ngoài ra, các nhà hàng, quán ăn tại chỗ không được kinh doanh đồ uống có cồn.

Người dân TP.HCM không còn bắt buộc phải mua đồ ăn mang về (Ảnh minh họa: Hải Long).

Các quy định trên sẽ không áp dụng đối với hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch. Đối với các cơ sở này.

Đối với việc kinh doanh rượu, bia, đồ uống có cồn, các cơ sở tại quận 7 và thành phố Thủ Đức được thí điểm thực hiện căn cứ trên mức độ kiểm soát dịch Covid-19. Việc thí điểm do Chủ tịch UBND quận 7 và thành phố Thủ Đức quyết định.

UBND TPHCM giao các sở, ngành, cùng chính quyền các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để hướng dẫn, kiểm tra, đảm bảo việc thực hiện các quy định an toàn phòng, chống dịch. Ban Quản lý An toàn thực phẩm phối hợp với các địa phương để hướng dẫn cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện đúng Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống Covid-19 đối với dịch vụ ăn uống.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, nhà hàng, quán ăn tại thành phố đã phải tạm dừng phục vụ tại chỗ từ ngày 28/5, trước thời điểm áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tại cuộc họp với các sở, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức về tình hình kinh tế - xã hội chiều 19/10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo trong thời gian tới, các đơn vị cần nghiên cứu việc mở lại hoạt động ăn uống tại chỗ, hoạt động bán vé số để tạo sinh kế cho người dân.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, khi mở lại các hoạt động này, thành phố sẽ giải quyết được vấn đề việc làm của hàng triệu người sau đợt bùng phát dịch Covid-19, giúp thành phố giảm bớt gánh nặng trong công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, việc mở lại các hoạt động này cần đánh giá kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn.