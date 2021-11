Toyota Vios nguy cơ bỏ lỡ ngôi vương trong năm 2021

Liên tục từ đầu năm 2021 đến nay, Toyota Vios dù được kích cầu, giảm giá và nhiều ưu đãi song vẫn chưa thể giành lại ngôi vị xe bán chạy nhất hàng tháng. Trong khi đó, ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios cũng đang có phần hụt hơi trước đà đi lên của đối thủ Hyundai Accent.

Trong tháng 10/2021 vừa qua, Toyota Vios đạt doanh số 1.748 xe, tăng 1.056 xe so với tháng 9/2021. Kết quả này của Vios cách biệt khá xa so với mẫu xe Hyundai Accent. Theo số liệu của TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, Hyundai Accent đạt doanh số bán hàng 3.346 xe trong tháng 10/2021, tăng 1.954 xe so với tháng trước. Với kết quả này, Accent trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 10, và cũng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hyundai Accent đạt doanh số 16.382 xe, trong khi Toyota Vios đạt 14.394 xe. Năm 2021 còn 2 tháng nữa sẽ kết thúc, liệu Toyota Vios có đuổi kịp để “gỡ gạc” chút danh tiếng?

Mấy tháng gần đây, Toyota Việt Nam liên tục triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Vios. Hiện tại, Toyota Việt Nam cùng hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc đang có chương trình dành cho Vios lên đến 34,5 triệu đồng đối với khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

Ngoài ra, công ty Tài Chính Toyota Việt Nam còn hỗ trợ khách hàng mua xe Vios với lãi suất ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu 2,99%/năm. Với số tiền thanh toán ban đầu từ 95 triệu đồng và số tiền thanh toán hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu), khách hàng có thể sở hữu xe Vios.

Trong tháng 10, mẫu xe Hyundai Accent cũng được các đại lý áp dụng chương trình giảm giá mạnh tay, nhờ đó đã giúp doanh số Accent bùng nổ. 3 phiên bản Accent 1.4MT Tiêu chuẩn, 1.4 MT và 1.4 AT được giảm 35,1 triệu đồng so với giá niêm yết, riêng phiên bản 1.4 AT Đặc biệt giảm 37,1 triệu đồng. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi giá xe Hyundai Accent chỉ còn từ 391 – 505 triệu đồng. Bên cạnh việc giảm giá, khách hàng mua Accent tháng 10/2021 cũng được tặng quà. Đây được xem là mức giảm lớn nhất kể từ khi Hyundai Accent bản mới ra mắt.

Ngoài Hyundai Accent và Toyota Vios, phân khúc sedan hạng B không có nhiều biến động. Honda City bán ra 691 xe trong tháng 10, đứng thứ 3 phân khúc. Mitsubishi Attrage đạt doanh số bán hàng 402 xe, Kia Soluto đạt 205 xe, bằng với Mazda2. Mẫu xe Suzuki Ciaz chỉ bán được 3 xe trong tháng 10.

Đáng chú ý, Suzuki Ciaz vừa có thông tin sẽ tạm ngừng phân phối tại Việt Nam. Theo thông báo của Suzuki Việt Nam, các phiên bản hiện tại của mẫu xe Ciaz đã bán hết và hãng ngừng phân phối, chờ phiên bản Ciaz mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5.

Thực tế, Suzuki Ciaz cũng là dòng xe bán chậm trong phân khúc, thường xuyên đứng cuối bảng xếp hạng những xe bán chậm hàng tháng. Từ đầu năm đến nay, Suzuki Ciaz chỉ bán được 318 xe.