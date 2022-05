Toyota lập kỉ lục mới về doanh số trên toàn cầu

17/05/2022 6:30 AM (GMT+7)

Nhà sản xuất ô tô đến từ Nhật Bản luôn biết cách hấp dẫn số đông người tiêu dùng. Những chiếc xe của hãng có giá cả phải chăng, đáng tin cậy và có thiết kế đẹp mắt, và kết quả là thương hiệu này đã bán ra một lượng xe khổng lồ mỗi năm.

Giống như bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác, Toyota đã phải đối mặt với những thách thức của việc ngừng hoạt động dây chuyền sản xuất liên quan đến đại dịch và các vấn đề nguồn cung trên toàn cầu, nhưng có vẻ như hãng đang cảm thấy những ảnh hưởng của những vấn đề này ở mức độ thấp hơn so với nhiều đối thủ của mình.

Theo kết quả tài chính được công bố gần đây của thương hiệu cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, Toyota đã ghi nhận con số lợi nhuận đạt 24,6 tỷ đô la (theo tỷ giá hối đoái hiện tại).

Con số này tăng 36% so với năm trước và cao hơn đáng kể so với kỷ lục trước đó là khoảng 17,6 tỷ USD, được thiết lập vào năm 2016. Doanh thu cũng tăng đáng kể với mức 15% lên khoảng 257,4 tỷ USD. Không có gì ngạc nhiên khi doanh số bán hàng của hãng xe Nhật đã tăng trong năm tài khóa vừa qua, với mức tăng là 7,6% lên 8,23 triệu xe. Tuy nhiên, con số này bao gồm cả doanh số đến từ các thương hiệu khác của Toyota như Lexus và Hino.

Toyota kỳ vọng mức tăng doanh số tích cực này sẽ tiếp tục trong năm nay, dự đoán doanh số bán lẻ sẽ tăng 3,1% lên 10,7 triệu chiếc. Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 19,7 tỷ USD.

Những lý do cho triển vọng ảm đạm này là do Trung Quốc tiếp tục đóng cửa, chi phí nguyên liệu thô tăng cao, lạm phát và vấn đề nguồn cung liên tục bất ổn do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine gây ra. Giám đốc truyền thông Jun Nagata của Toyota cho biết: “Những yếu tố này sẽ được kết hợp với nhau và gây khó khăn cho thương hiệu. Năm tài khóa này, sẽ khó khăn hơn những năm khác để đưa ra dự báo chính xác".

Hãng xe Nhật cũng cảnh báo khách hàng nên chuẩn bị cho việc xe tăng giá, đặc biệt là trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung hiện nay, chẳng hạn như mẫu xe mới Toyota GR86 đã được bán hết ở một số thị trường. Đồng thời, thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến sản lượng của hãng tại một số khu vực.

Theo Tiền Phong