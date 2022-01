Toyota hai năm liên tiếp là hãng xe bán chạy nhất thế giới

Toyota cho biết đã bán gần 10,5 triệu chiếc xe trong năm 2021, tăng 10% so với năm 2020, bao gồm cả các mẫu xe của các chi nhánh Daihatsu và Hino. Toyota khẳng định ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2021 đã ít nghiêm trọng hơn so với năm 2020. Điều này đã giúp hãng tăng doanh số bán hàng và sản lượng ô tô trên toàn cầu.

Về phần mình, đầu tháng này, Volkswagen thông báo đã bán được 8,9 triệu xe trong năm 2021, giảm 4,5% so với năm 2020 do thiếu hụt nguồn cung chip.

Năm ngoái, không chỉ riêng Toyota mà nhiều hãng ô tô trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi vấn đề thiếu hụt chíp bán dẫn và tình trạng gián đoạn nguồn cung do dịch COVID-19. Điều này đã khiến doanh số ô tô trên toàn cầu trong tháng 12/2021 bị giảm so với cùng kỳ năm trước đó. Toyota cho biết do viễn cảnh về dịch bệnh và xu hướng nguồn cung vẫn chưa rõ ràng, công ty sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Năm 2020, Toyota đã bán được 9,5 triệu xe trên toàn thế giới, trong khi doanh số của đối thủ Volkswagen là 9,3 triệu xe. Trước đó, Toyota từng nắm giữ danh hiệu hãng xe bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 nhưng đã để vuột mất ngôi vị này vào tay Volkswagen những năm sau đó.