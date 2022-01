Top những homestay miền Bắc siêu đẹp, rẻ không nên bỏ lỡ

Top những homestay cho kì nghỉ Tết ở Sapa

Love House Sa Pa

Nằm ở đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa, homestay này hút khách bởi có view ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ, bể bơi ngoài trời và những phòng nghỉ từ deluxe tới bungalow với không gian ấm áp, tiện nghi.

Mặc dù vẫn ở giữa trung tâm Sa Pa và cách núi Hàm Rồng, chợ tình và quảng trường chưa đến 1 km, nhưng Love House vẫn có một không gian sân vườn, bể bơi, và những con dốc khá yên tĩnh cho du khách check-in và tận hưởng kỳ nghỉ. Các phòng ở đây hầu như có ban công cho khách nghỉ ngơi uống trà ngắm nhìn thị trấn trong sương mù bảng lảng.

Hiện homestay đang bán combo giá từ 490.000 đồng/ người cho chuyến 2 ngày 1 đêm đã gồm tiền phòng, một bữa ăn, một chuyến săn mây và vé chụp hình khu check-in Secret Garden Sa Pa. Giá áp dụng cho nhóm 4 người trở lên và đi từ thứ 2 - 5, cuối tuần sẽ phụ thu tùy hạng phòng.







Top những homestay cho kì nghỉ Tết đó là ở Sapa: Love House Sa Pa. Ảnh: Kim Kim.

Tả Van Gỗ homestay

Là một căn nhà thơm mùi gỗ pơ mu của người dân tộc Dáy nằm ở trung tâm bản Tả Van, homestay ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ có nhiều cửa sổ. Tả Van Gỗ được nhiều du khách lưu lại nhận xét là đem đến cảm giác bình yên, thoải mái, bước chân tới là khó rời đi. Ngoài ra, nhà có khu bếp mở cho các nhóm bạn hoặc gia đình có thể tổ chức tiệc đồ nướng, mua thực phẩm về tự chế biến.

Phòng gỗ pư mu tại Tả Van Gỗ homestay. Ảnh: Tả Van Gỗ homestay.

Homestay có nhiều loại phòng thích hợp cho đủ kiểu du khách như phòng gác mái, phòng đơn, phòng đôi, phòng tập thể (dorm), phòng cho gia đình. Giá từ 100.000 đến 900.000 đồng một đêm.

Top những homestay cho kì nghỉ Tết ở Mộc Châu

Đồi house – homestay nằm trên ngọn đồi xanh mát



Nằm trên ngọn đồi Tây Tiến thuộc thị trấn Mộc Châu, Sơn La với cây cối mọc xanh mát, Đồi House cũng là một trong những địa điểm cắm trại mới lạ để bạn ghé qua nếu có ý định tới Mộc Châu thời gian tới. Tại Đồi house bạn có thể dễ dàng nhìn ngắm những ngọn núi phía xa hay thưởng ngoạn trên cánh đồng hướng dương bạt ngàn.

Vật dụng trong nhà được thiết kế nhỏ xinh với những gam màu hài hòa nhất định sẽ khiến bạn thích thú.

Top những homestay cho kì nghỉ Tết ở Mộc Châu: Đồi house. Ảnh: dulichmocchau.

Bất kỳ góc nào tại Đồi house bạn cũng có thể cho ra đời những bức ảnh xuất thần như chụp ảnh trước nhà vòm, phía ngoài có một bãi hoa hướng dương do Đồi house trồng các bạn có thể thoải mái check in, gần đấy còn có thêm đồi hoa bướm sặc sỡ nữa,….Điểm mình thích thú nhất chính là chiếc cầu thang sống ảo tại Đồi house, tại đây không khó để có được một bức ảnh "so deep".



Top những homestay Nhà Ta – Mộc Châu hút khách nhất



Mình có dịp ghé Mộc Châu vào một ngày cuối năm khi Mộc Châu phủ một màu trắng muốt của hoa mận. Và địa điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình chính là Nhà Ta. Đặt chân tới đây lúc 1h25p sáng, khi đó trời đã quá muộn nhưng Nhà Ta vẫn để cửa và chào đón chúng mình bằng sự niềm nở không hề khó chịu, thực sự đã gây thiện cảm ngay từ lần đầu.



Nhà ta - gợi ý thú vị trong top những homestay cho kì nghỉ Tết. Ảnh: dulichviet.

Không phải ngẫu nhiên mà Nhà Ta homestay lại được nhiều người yêu thích đến thế! từ không gian cho tới dịch vụ và mức giá tại đây đều rất được lòng người. Khu nhà chữ A với thiết kế độc đáo giống như một chiếc lều cắm trại nhỏ mang đến không gian ấm cúng dành cho 2 người.

Không gian phía ngoài nhỏ xinh với cỏ cây xanh mướt như một khu biệt thự vậy, nếu không muốn bị nhắc nhở là "giẫm lên cỏ" thì các bạn nên tự giác đi trên con đường gạch đã được "Nhà" thiết kế sẵn nhé! Khu vệ sinh và nhà tắm có đầy đủ bình nóng lạnh và nằm liền với khu vực nghỉ ngơi nên rất thuận tiện cho việc đi lại.



Nếu như đẹp và có giá cao ngất ngưởng thì lại không hoàn hảo, giá phòng tại Nhà Ta rẻ tới bất ngờ. Phòng chữ A dành cho 2 người có giá 250k/1 đêm, trong khi đó các khu nhà Dorm cho tập thể nếu bạn ở ghép còn có mức giá rẻ hơn nữa thế nên mới nói đến Mộc Châu mà không ghé Nhà Ta sẽ thật "uổng" đấy nhé!

Homestay Bơ house – ngôi nhà của chính mình

Chẳng hề thua kém homestay, Bơ House cũng là một trong những homestay chiếm được cảm tình của hầu hết những ai từng ghé nơi này. Nhắc tới Bơ house người ta thường nghĩ tới ngôi nhà của chính mình. Chính sự thân thiện của con người cùng không gian thơ mộng khiến Bơ house trở thành địa chỉ không thể bỏ lỡ.

Bơ house sở hữu nhiều không gian sống ảo hơn so với Nhà Ta homestay, các không gian tại đây với nhiều màu sắc nổi bật, là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và con người, tạo nên những điểm nhấn đầy ấn tượng.



Mỗi phòng tại Bơ lại mang một thiết kế khác nhau. Ảnh: Homestay Bơ house Tại Bơ bạn cũng có thể tự chuẩn bị đồ ăn hoặc không cần chuẩn bị gì. Nếu cầu kỳ chuẩn bị đồ ăn tại nhà mang đi thì bạn có thể thoải mái mượn bếp nhà Bơ mà không cần mất thêm một khoản chi phí nào cả, các loại gia vị trong bếp cũng được phép dùng thoải mái miễn sao cất đồ gọn gàng sau khi dùng là được. Chỉ duy nhất máy giặt là không được phép sử dụng còn lại mọi thứ hãy sử dụng như đồ trong nhà mình vậy.



Bạn cũng cần lưu ý book lịch sớm vì độ hot của homestay Bơ house chắc bạn cũng biết rồi đấy, nếu đi vào dịp lễ tết thì book phòng càng sớm càng tốt nha. Top những homestay cho kì nghỉ Tết ở Mù Cang Chải

Nếu bạn đang tìm một chỗ ở có thể ngắm cảnh đẹp của ruộng bậc thang một cách trọn vẹn thì đây chính là "chốn dừng chân" dành cho bạn. Mù Cang Chải Ecolodge Yên Bái nằm tại bản Hua Khắt, xã Nậm Khắt, Yên Bái. Đây là địa điểm được nhiều người lựa chọn trong hành trình khám phá vùng Tây Bắc của mình.

Mù Cang Chải Ecologe có 7 phòng ngủ riêng biệt, mỗi phòng ngủ được thiết kế và đặt tên theo các loại cây: nhà Thông, nhà Lúa, nhà Chè, nhà Ngô. Tất cả các phòng đều có phòng tắm, nhà vệ sinh, đồ cá nhân riêng. Bạn có thể đặt phòng đơn, phòng đôi hoặc phòng cho cả gia đình ở khi đến đây.