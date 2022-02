Top 12 món đặc sản ẩm thực Hạ Long không thể bỏ qua khi đến vùng đất này

Ẩm thực Hạ Long: Ghẹ hấp

Món hải sản tuyệt hảo đầu tiên trong danh sách ẩm thực Hạ Long có lẽ phải nhắc đến ghẹ hấp. Ghẹ là loại hải sản ngon nằm trong top giá trị nhất ở Hạ Long. Ghẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn: luộc, nướng, hấp, nấu lẩu,… Nhưng ngon nhất vẫn là hấp bia, ăn kèm muối tiêu chanh ớt hoặc rang me chua chua ngọt ngọt.

Ghẹ hấp - món ăn ẩm thực Hạ Long. Ảnh: amthuchalong.

Món ẩm thực Hạ Long này có màu đỏ cam, những chiếc càng chắc nịch, thân cứng thịt ngọt nhìn rất ngon mắt. Ghẹ không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao nên đã trở thành món hải sản được yêu thích phổ biến nhất. Để thưởng thức được món ghẹ chuẩn vị nhất du khách có thể đến quán hải sản khu Cái Dăm hoặc đường Trần Quốc Nghiễn.

Ốc các loại

Mặc dù ốc có ở nhiều nơi nhưng ốc Hạ Long thì chắc chắn du khách nên thử. Ở Hạ Long ốc xào là món ăn vặt được người dân địa phương rất ưa chuộng, giá thành lại bình dân, chỉ dao động khoảng 35.000 đồng/đĩa tùy loại.

Ốc xào Hạ Long thường được chế biến theo công thức đặc biệt, ốc được xào chung với nước tương, sả, sốt me, dừa… tạo nên hương vị rất đặc biệt.

Để thưởng thức được món ốc xào chuẩn vị Hạ Long du khách có thể tìm đến các quán vỉa hè như: Quán ốc vỉa hè Văn Lang, quán ốc trong chợ cột 2…

Ốc Hạ Long - món ngon ẩm thực Hạ Long nhất định phải thưởng thức. Ảnh: dulichhalong.

Hàu nướng mỡ hành

Đã là hàu thì phải nướng mỡ hành mới ngon. Nếu du khách là người hâm mộ món hàu nướng hành mỡ thì Hạ Long chính là trung tâm của món đặc sản này. Hàu có vị ngọt, mềm, thơm ăn kèm hành mỡ vừa tới thơm lừng sẽ khiến du khách không thể nào quên. Hàu nướng hành mỡ được bán phổ biến ở các quán nhậu ven biển cũng như các nhà hàng. Hầu tươi có giá khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg.

Ẩm thực Hạ Long: Hàu nướng mỡ hành thơm ngon. Ảnh: dulichhalong.

Sam biển

Ẩm thực Hạ Long món sam biển có nhiều cách chế biến khác nhau. Bạn có thể gọi cho mình một phần sam xào chua ngọt, gỏi sam, sam xào miến, sam xào sả ớt, trứng sam chiên giòn, sụn sam nướng. Phần thịt sam ngọt lừ, dai ngon, dễ ăn, chinh phục mọi thực khách dù là khó tính nhất.

Món ăn từ sam biển thơm ngon, bổ dưỡng (Ảnh: Sưu tầm)

Địa chỉ ăn ngon gợi ý: Nhà hàng Hùng Mít sam 7 món, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh Giá tham khảo: 50.000 – 75.000 VNĐ/con

Chả mực

Nằm trong top 10 của bảng xếp hạng những món ăn ngon nhất châu Á, chả mực là một đặc sản đầy tự hào của người dân nơi đây. Món ăn này có nguyên liệu chính là thịt mực giã hoặc xay nhuyễn, tạo hình bánh tròn và chiên chín. Đặc biệt, chả mực ở nơi đây mang vị ngọt hơn so với các vùng khác nên được rất nhiều thực khách ưa chuộng.

Ngoài ra còn có món xôi chả mực dẻo, thơm nhờ những hạt gạo nếp được tuyển chọn kỹ lưỡng. Kết hợp với đó là từng miếng chả mực chiên giòn, cắt thành miếng vừa ăn. Chỉ cần nhìn qua cũng như nhắc tên cũng đủ khiến bạn thòm thèm muốn thưởng thức ngay tức khắc.









Xôi trắng chả mực – Đặc sản Hạ Long với mùi thơm của mực, dẻo của gạo nếp thu hút mọi thực khách (Ảnh: Sưu tầm)

Địa chỉ ăn ngon gợi ý: Quán ăn Quang Phong – Lô C112A, khu Phố Cổ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Giá tham khảo: 35.000 – 50.000 VNĐ/phần

Ngán biển

Nghe tên con “Ngán” nhưng khi ăn thật sự chẳng chán chút nào. Loài này có hình dáng giống con ngao như to hơn, là đặc sản ngon ở Hạ Long. Ngán biển có nhiều cách chế biến khác nhau như nướng, hấp, nấu súp, xào mì mang lại cho bạn những hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Ngán biển – Đặc sản Hạ Long ăn hoài không chán (Ảnh: Sưu tầm)

Ngoài ra, ngán biển còn được dùng để ngâm rượu với hương vị biển độc đáo. Vì vậy, nếu có dịp đến đây, bạn đừng chần chừ gọi ngay cho mình một phần ăn để thưởng thức và tự mình đánh giá.

Ẩm thực Hạ Long: Cá hấp

Ở Hà Nội bạn thường được ăn bê hấp cuốn với rau sống nhưng tới Hạ Long bạn sẽ được thưởng thức món cá hấp với cách ăn như vậy. Món cá hấp dùng kèm với rau sống, dứa, chuối xanh thái lát nhỏ, cuốn bánh đa nem và chấm mắm nêm là đặc sản khá nổi tiếng của người Hạ Long. Cá hấp thường nằm trong thực đơn chính của các nhà hàng Hạ Long nên du khách rất dễ dàng để thưởng thức món đặc sản này.

Món cá hấp đặc sắc của ẩm thực Hạ Long. Ảnh: dulichhalong.

Cua rang me

Cua rang me – một món đặc sản trứ danh Hạ Long mà du khách nào cũng thích mê. Món cua rang me ngon phụ thuộc vào khâu chế biến nước sốt me. Những miếng thịt cua béo ngọt chấm quyện vào thứ nước sốt me sền sệt, chua ngọt, khiến du khách sẽ khó lòng cưỡng nổi và chắc chắn cũng chỉ mong được quay lại Hạ Long để một lần nữa được thưởng thức cua rang me.

Cua rang me – món hải sản trứ danh của ẩm thực Hạ Long. Ảnh: haisanhalong.

Còn rất nhiều món hải sản thơm ngon, hấp dẫn có của ẩm thực Hạ Long. Hãy đến du lịch Hạ Long để có thể được thưởng thức tinh hoa ẩm thực của vùng đất Hạ Long nhé, nơi không chỉ có cảnh đẹp thiên nhiên nổi tiếng mà văn hóa ẩm thực còn vô cùng phong phú.

Cà sáy Tiên Yên

Rất nhiều thực khách khi nghe tên cà sáy Tiên Yên đều không khỏi thắc mắc. Bởi cái tên lạ khiến cho họ khó hình dung đó là món ăn như thế nào. Tuy nhiên, đây chính là thịt của con vịt lai ngan được luộc lên và chặt thành từng miếng vừa ăn.

Cà sáy – Món ăn đặc biệt từ cái tên, hương vị thơm ngon đậm đà

Địa chỉ ăn ngon gợi ý: Nhà hàng cà sáy ở khu Cao Xanh, thành phố Hạ Long Giá tham khảo: 120.000 – 200.000 VNĐ/kg

Bánh gật gù

Bánh gật gù không chỉ được biết đến là đặc sản nổi bật của vùng vịnh, mà còn là món ăn sáng Hạ Long được đông đảo dân địa phương và du khách tứ phương yêu thích.

Loại bánh với cái tên kì lạ này có hình dáng gây nhiều tranh cãi, người thì cho rằng gật gù giống bánh phở, người khác lại cho là bánh ướt. Bánh được cuộn tròn lại thành một cuộn dài, khi cầm lên ăn thì cứ gật lên, gật xuống nên được gọi là bánh gật gù.

Khi thưởng thức bạn sẽ nếm trọn vị ngon, dai, thơm và mềm, chấm thêm với nước mỡ gà càng đậm đà, có quán còn bán bánh với thịt kho tàu được tẩm ướp kĩ càng.

Bánh gật gù – Đặc sản Hạ long mang hương vị đậm đà, béo ngậy

Địa chỉ ăn ngon gợi ý: Chợ đêm Hạ Long – Đại lộ Hạ Long Marine, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Giá tham khảo: 15.000 – 25.000 VNĐ/phần

Ẩm thực Hạ Long: Bún bề bề (tôm tít)

Bún bề bề là một trong các món ăn nổi tiếng ở Quảng Ninh. Khi thưởng thức bạn sẽ được nếm trọn vị ngon của hải sản và dai của bún. Kết hợp cùng nước dùng thanh đạm, ăn kèm với rau thơm khiến cho thực khách càng ăn càng tâm đắc.

Hạ Long có gì? – Bún bề bề làm nức lòng mọi thực khách

Địa chỉ ăn ngon gợi ý: Quán bún bề bề Làng Chài – 1 Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh Giá tham khảo: 20.000 – 50.000 VNĐ/tô

Sá sùng

Sá sùng còn được gọi là địa sâm hay giun biển, là loại hải sản đặc trưng ở Vân Đồn, Hạ Long, Móng Cái. Tên của chúng có nhiều cách gọi khác nhau như sâu đất, trùng biển, bibi, địa sâm. Giá trị dinh dưỡng của đặc sản này rất cao và chữa được các bệnh như ra mồ hôi đêm, đau thắt ngực, thiếu sữa sau sinh, suy nhược thần kinh, tiểu đêm.

Từng hương vị hòa quyện lại với nhau tạo ra mùi thơm đậm đà, ăn rất hao cơm. Nhâm nhi đặc sản này cùng với bạn bè thật không còn gì tuyệt vời hơn.

Sá sùng xào tỏi – Đặc sản Hạ Long ngon xoắn lưỡi

Chưa hết, cháo sá sùng cũng là món ngon khiến bao thực khách phải trầm trồ, xuýt xoa. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, bạn ăn đến đâu chủ quán sẽ nấu riêng đến đó đảm bảo độ nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Kèm với đó là rau cải cúc (tần ô) trụng sẵn trong tô và vài miếng gừng thái mỏng mang lại vị ngọt thanh và bùi.

Cháo sá sùng - Đặc sản Hạ Long ăn một lần dễ “nghiền không dứt” (Ảnh: Sưu tầm)

Địa chỉ ăn ngon gợi ý: Nhà hàng Hương Duyên Hòn Gai – 66 Trần Hưng Đạo, phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Giá tham khảo: 120.000 – 350.000 VNĐ/phần