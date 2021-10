Khách hàng giao dịch tại Vàng Bạc Đá quý Doji. Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức

Theo đó, đứng đầu nhóm hàng tiêu dùng nhanh và siêu thị vinh danh các tên tuổi như Tập đoàn Central Retail Việt Nam, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng Hợp Wincommerce, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam), Công ty TNHH Aeon Việt Nam, Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Nhóm hàng lâu bền như điện máy, điện lạnh, vàng bạc… gồm có Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới di động, Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng Bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn -SJC, Công ty TNHH Cao Phong, Công ty cổ phần Mediamart Việt Nam, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel, Công ty cổ phần Phát hành sách Tp. Hồ Chí Minh - Fahasa, Công ty TNHH Thương mại VHC…

Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín năm 2021 được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng và kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 8 và tháng 9/2021.

Bình luận về những tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đối với ngành bán lẻ, ông Vũ Đăng Vinh, Tổng giám đốc Vietnam Report cho hay, bán lẻ là một trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất của đại dịch COVID-19, nhưng cũng cỏ khả năng phục hồi nhanh so với các lĩnh vực khác. Điều này thể hiện rõ nhất theo kết quả kinh doanh theo từng tháng.

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm kể từ đầu tháng 2 năm 2020 khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lan rộng, tiếp theo là hai đợt bùng phát vào đầu tháng 4 và cuối tháng 7. Tuy nhiên tới tháng 9 khi kết thúc lệnh giãn cách xã hội, ngành bán lẻ bỗng chốc có sự hồi phục mạnh mẽ.

Vượt qua khó khăn nghiêm trọng bởi đại dịch, trong năm 2020, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng và tăng 6,8% so với năm trước. Dù ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành bán lẻ vẫn tăng trưởng khả quan trong những tháng đầu năm 2021.

Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 lần thứ tư quay trở lại từ tháng 5 năm nay đã mang theo biến thể Delta có sức ảnh hưởng lớn hơn khiến nhiều tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm thực hiện việc siết chặt giãn cách và phong tỏa và hạn chế nhiều khu vực dịch vụ trực tiếp tại các cửa hàng. Điều này dẫn đến tốc độ tăng trưởng của ngành bán lẻ so với cùng kỳ năm trước bị giảm mạnh.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2021 ước tính đạt 2.779,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu bán lẻ chỉ tính riêng tháng 8 giảm 8% so với tháng trước và giảm 25,3% so với cùng kỳ nhưng đã có sự tăng nhẹ gần 4,5% trong tháng 9 khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng tại nhiều tỉnh.