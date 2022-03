Tôm "say rượu": Đặc sản khiến thực khách yếu tim không dám động đũa

Ở Trung Quốc, tôm "say rượu" được xem là món nhậu khoái khẩu của cánh mày râu. Món ăn này có thể được tìm thấy trong rất nhiều nhà hàng cũng như trong bữa ăn hằng ngày. Sở dĩ nó có tên gọi độc đáo như vậy là bởi cách chế biến "có một không hai" với nguyên liệu là loại hải sản quen thuộc.

Được biết, tôm "say rượu" có nguyên liệu chính là tôm nước ngọt. Tùy từng nơi mà người ta chọn loại tôm khác nhau nhưng phổ biến và được ưa thích nhất vẫn là tôm he. Tôm he có quanh năm nhưng tháng 9 là thời điểm tôm đạt hương vị thơm ngon nhất với lớp vỏ cứng vừa phải, thịt chắc và ngọt thanh.

Tôm được cắt bỏ bớt râu, càng và bỏ vào nồi ướp đá lạnh.

Để chế biến đặc sản này, người ta đem rửa sạch tôm, ngâm và thay nước liên tục trong 2 - 3 ngày để cho hết bùn đất, chất bẩn. Sau đó tôm sẽ được cắt bỏ bớt râu, càng và bỏ vào nồi ướp đá lạnh. Cuối cùng người đầu bếp sẽ tưới trực tiếp rượu mạnh lên tôm. Chính vì quá trình nấu đặc biệt này mà món ăn có cái tên là tôm “say rượu".

Người Trung Quốc thường sử dụng loại rượu Thiệu Hưng nổi tiếng có nồng độ cồn khoảng 50 độ giúp món ăn thơm ngon, đậm vị. Ngoài rượu, đầu bếp còn cho thêm một số gia vị khác như gừng, tỏi tươi, hành lá thái nhỏ để khử mùi tanh của tôm. Sau đó nêm nếm với muối, xì dầu, dấm, đường theo khẩu vị và yêu cầu của thực khách.

Khi tôm bắt đầu "say rượu", chúng sẽ giãy giụa. Điều này cũng giúp rượu và các gia vị ngấm đều vào tôm hơn. Ở bước này, người ta chú ý dùng nắp đậy lại để tránh tình trạng tôm bật nhảy ra ngoài.

Chờ khoảng 15 phút cho tôm "say hẳn", mềm ra và không còn nhảy nữa, người đầu bếp sẽ mồi lửa đốt rượu trong khoảng 15 - 30 giây sao cho vỏ tôm chuyển sang màu hơi hồng gạch là có thể dùng được. Việc làm chín tôm bằng nhiệt độ vừa phải trong thời gian hợp lý giúp tôm không mất đi độ ngọt tự nhiên và có hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Đặc sản tôm "say rượu" có thể ăn trực tiếp hoặc dùng kèm nước chấm chua ngọt sánh quyện đặc trưng. Những thực khách từng thưởng thức đặc sản này cho biết, nên ăn ngay để cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt thanh của tôm và hương thơm say nồng rượu Thiệu Hưng nổi tiếng.

Nhiều người "sành ăn" còn cho biết, món tôm “say rượu" ngon và đặc biệt nhất khi được thưởng thức lúc tôm còn tươi sống. Nghĩa là thực khách sẽ ăn khi tôm mới được tưới rượu lên, vẫn còn sống và bật nhảy trong nồi mà bỏ qua bước làm chín sơ bằng lửa. Những con tôm ngọ nguậy trong khoang miệng không chỉ tươi ngon mà còn mang lại cho người ăn cảm giác thích thú đặc biệt.

Tuy nhiên, nhiều người thưởng thức lần đầu chưa quen hoặc yếu tim có thể "sốc", kinh hãi hay chẳng dám "động đũa" với món ăn có một không hai này.