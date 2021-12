Tối nay 2/12: Tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021

Đây là lần thứ 9 lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) chủ trì, tổ chức thực hiện.



Tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 ở 5 nhóm lĩnh vực

Trong không khí cả nước đang chung tay thực hiện mục tiêu kép - vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19 vừa tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh; cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp Hội ND cả nước đang ra sức thi đua tham gia thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XIII, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021".