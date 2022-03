Toa tàu du lịch hạng sang Đà Nẵng – Quy Nhơn tái hoạt động từ ngày 1-4

23/03/2022 6:52 AM (GMT+7)

23/03/2022 6:52 AM (GMT+7)

Mới đây, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết từ ngày 1-4, toa tàu du lịch hạng sang The Vietage sẽ bắt đầu hoạt động trở lại đón khách đi hành trình giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn (Bình Định).

Toa tàu du lịch hạng sang The Vietage sẽ hoạt động trở lại từ ngày 1/4.

Cụ thể, toa tàu du lịch The Vietage sẽ được nối vào tàu SE5 tại ga Đà Nẵng vào buổi sáng và quay về bằng tàu SE8 từ ga Diêu Trì (Bình Định) vào buổi chiều cùng ngày.

Trước đó, tháng 7-2020, ngành đường sắt đã khai trương trải nghiệm du lịch tàu hỏa hạng sang The Vietage. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian qua, toa tàu du lịch The Vietage tạm thời ngừng hoạt động.

Theo VNR, toa tàu du lịch hạng sang The Vietage được thiết kế tối ưu cho sự thoải mái và riêng tư của khách hàng. Cụ thể, toa tàu chỉ 12 ghế, có hành trình khứ hồi hàng ngày giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn. Tuyến đường sắt này đi dọc theo miền duyên hải Nam Trung Bộ, đưa đến cho hành khách những trải nghiệm du lịch sang trọng khi khám phá những vùng đất khác nhau của Việt Nam cùng với các dịch vụ trọn gói đi kèm như nhà hàng, quầy bar và phòng massage.

Cuối năm 2021, The Vietage đã được kênh truyền thông CNN vinh danh trong top 6 chuyến du lịch đường sắt hấp dẫn nhất châu Á.

"Đối với những du khách đang tìm kiếm trải nghiệm thoải mái hơn, dịch vụ toa tàu The Vietage có thể đáp ứng yêu cầu của họ với mức giá là 350 USD/người/chiều. Khung cảnh yên bình bên ngoài cửa sổ như một bức tranh nên thơ, với những chú trâu nước thong dong gặm cỏ trên những cánh đồng bạt ngàn, thấp thoáng xa xa là những ngôi làng chấm phá trên cánh đồng xanh mướt tầm mắt" - CNN viết về The Vietage.

Theo Người Lao Động