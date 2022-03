Tiểu thương bỏ sạp, chợ truyền thống chưa biết ngày hồi phục

Phó Ban quản lý chợ An Đông 1 - bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, cho biết chợ có hơn 2.000 quầy sạp nhưng hiện có khoảng 800 quầy sạp tạm ngưng kinh doanh, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Những tưởng khi TP.HCM dần khôi phục kinh tế, hoạt động thương mại sẽ trở nên khởi sắc hơn nhưng do vắng khách, khiến tiểu thương không dám quay lại chợ. Ảnh: Hồng Phúc.