Thưởng Tết - bức tranh vẫn sáng

Tổ chức đại diện cho NLĐ các cấp công bố sẽ hỗ trợ bằng tiền và những món quà Tết ý nghĩa thấm đẫm tình cảm sẻ chia.

Mức thưởng Tết giảm so với năm trước

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã khiến nhiều DN phải đóng cửa, dẫn đến NLĐ thiếu việc làm. Bên cạnh đó, có những DN thực hiện mô hình “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động sản xuất, giữ việc làm cho NLĐ. Tuy nhiên, chi phí cho hoạt động phòng chống dịch lớn cộng với DN đang trong quá trình khôi phục sản xuất nên mức thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được dự kiến thấp hơn các năm trước.

Nhiều doanh nghiệp nỗ lực vượt khó để bảo đảm tiền lương, thưởng Tết cho người lao động. Ảnh: Thanh Hải

Nhưng thưởng Tết năm 2022 mức cao nhất tại một vài địa phương có nhỉnh hơn hoặc ngang bằng năm trước. Đơn cử, TP Đà Nẵng có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là hơn 1,432 tỷ đồng/người. TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nặng nề nhưng các DN vẫn cố gắng trả lương, thưởng cho NLĐ. Theo báo cáo của 1.012 DN trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mức thưởng Tết Nguyên đán cao là gần 1,3 tỷ đồng/người thuộc về 1 DN có vốn đầu tư nước ngoài; cao hơn mức thưởng năm 2021 (1,1 tỷ đồng).

Mức thưởng Tết Dương lịch bình quân gần 4,1 triệu đồng/người, Tết Nguyên đán 8,88 triệu đồng/người, cao hơn năm 2021 (8,81 triệu đồng/người). Hơn 50% trong số 1.012 DN báo cáo cho biết đơn hàng bị giảm, thu hẹp sản xuất nên gặp khó khăn về nguồn tiền để thưởng Tết nhưng sẽ cố gắng có thưởng để động viên NLĐ đã gắn bó trong năm qua.

Sở LĐTB&XH Hà Nội cũng đã công bố mức lương và thưởng Tết năm 2022. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến nhiều DN thực hiện mô hình “3 tại chỗ” và phòng chống dịch nhưng chủ sử dụng lao động vẫn cố gắng có thưởng Tết cho NLĐ. Mức thưởng Tết Nhâm Dần năm 2022 cao nhất là 400 triệu đồng thuộc về DN dân doanh, ngang bằng mức thưởng Tết cao nhất năm 2021 (400 triệu đồng). Mức thưởng Tết của NLĐ trong các loại hình công ty, khối DN giảm nhẹ so với năm 2021; riêng mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất năm 2022 trong khối DN FDI là 322 triệu đồng, tăng hơn so với năm 2021 (280 triệu đồng). Mức thưởng Tết Nhâm Dần thấp nhất là 500.000 đồng/người thuộc về Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và DN khối dân doanh.

Trao đổi về mức thưởng Tết năm 2022, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động (TLĐLĐ) Việt Nam Lê Đình Quảng cho biết có 3 loại DN thưởng Tết cho NLĐ. Những DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn phát triển như Tài chính - Ngân hàng, Bưu chính viễn thông nên vẫn tiếp tục thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở mức cao. Phần đông DN khác duy trì được việc làm thì vẫn cố gắng giữ mức thưởng Tết tương đồng so với các năm trước đây, bình quân là tháng lương cơ bản hoặc tháng lương theo hợp đồng. Còn những DN nhỏ, siêu nhỏ, công ty trong lĩnh vực giao thông vận tải, hàng không hiện đang phục hồi sản xuất thì cố gắng có tiền lương và thưởng Tết cho NLĐ. Có những DN khó khăn nhưng cam kết sẽ có khoản tiền thưởng Tết để động viên NLĐ.

Quan tâm đến người lao động khó khăn

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19; với chức năng chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NLĐ cho nên năm nay công đoàn các cấp quan tâm đến đoàn viên, NLĐ nhiều hơn. Trong dịp Tết, TLĐLĐ Việt Nam có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho NLĐ. Công đoàn các cấp cũng có những hoạt động chăm lo, thăm hỏi đoàn viên và NLĐ cùng những suất quà tặng mang ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt là hết sức quan tâm đến những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tổ chức Công đoàn còn có những hoạt động hỗ trợ vé tàu xe cho NLĐ về quê ăn Tết và khi hết Tết quay trở lại nơi làm việc để lao động sản xuất. Đây là hoạt động có truyền thống nhiều năm nhưng năm nay đặc biệt được quan tâm bằng nguồn lực của tổ chức công đoàn và vận động DN hỗ trợ NLĐ. Một hoạt động nữa trong dịp Tết là tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” cho NLĐ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất - nơi những NLĐ không có điều kiện về quê, để đón cái Tết vui tươi, đầm ấm. Một hoạt động nữa không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là tặng quà cho đoàn viên và NLĐ tham gia bảo hiểm xã hội, cán bộ, công chức ở những đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn, mỗi người 1 suất 300.000 đồng. “Tổng số đoàn viên, NLĐ dự kiến được tặng quà là 8 triệu người, với số tiền 2.400 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên Tổng Liên đoàn dùng ngân sách của mình để tặng trực tiếp cho số lượng lớn đoàn viên, NLĐ góp phần động viên và tạo điều kiện cho NLĐ” - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động, TLĐLĐ Việt Nam Lê Đình Quảng nhấn mạnh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ TP Hà Nội đã có quyết định trao 10.000 suất quà bằng tiền cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nguồn UBND TP hỗ trợ 5 tỷ đồng và tài chính LĐLĐ TP 5 tỷ đồng. Trong đó, chuyển khoản 9.800 suất về LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP và trao 200 suất, chi tiền mặt tại “Tết Sum Vầy” - 2022 do LĐLĐ TP tổ chức. Về phía công đoàn ngành cũng tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; nhất là những đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, thiên tai. Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Phùng Văn Chung cho biết: Chủ đề của các hoạt động năm nay là “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, với phương châm tất cả đoàn viên, NLĐ đều có Tết. Công đoàn ngành tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” - 2022; chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nhâm Dần; trao hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022; trao 500 suất quà, mức 1.000.000 đồng cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Những hoạt động của các cấp công đoàn để giúp đoàn viên và NLĐ đón cái Tết vui vẻ, bình an trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống việc làm và thu nhập của NLĐ và DN cũng gặp khó khăn. Đồng thời động viên NLĐ làm việc có năng suất hơn khi DN phục hồi sản xuất, để người sử dụng lao động có điều kiện chăm lo tiền lương, tiền thưởng cho NLĐ và mong rằng năm sau sẽ đón cái Tết sung túc, đầy đủ hơn.